L'exploration énergétique en Australie atteint son plus haut niveau depuis dix ans dans la recherche de gaz

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* Les dépenses d'exploration devraient dépasser le milliard de dollars cette année, selon les estimations de Rystad

* Les sociétés d’exploration se concentrent sur trois régions pour développer leurs réserves de gaz

* Les avancées technologiques permettent de mener des projets plus risqués

* L'incertitude réglementaire, notamment en matière de réservation de gaz, constitue un obstacle

par Helen Clark

L'exploration énergétique a connu une forte reprise en Australie, portée par la demande croissante de gaz en Asie, les avancées technologiques et un climat d'investissement plus favorable, la guerre en Iran soulignant l'urgence de développer l'offre après des années de dépenses atones.

Les dépenses trimestrielles d’exploration pétrolière et gazière en Australie, deuxième producteur mondial de gaz naturel liquéfié, ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans, à 471 millions de dollars australiens (soit 329 millions de dollars américains) au premier trimestre, selon des données gouvernementales publiées en juin.

Le climat d’investissement dans le secteur de l’énergie s’est en partie amélioré suite à l’élection, l’année dernière, d’un gouvernement travailliste réélu et plus favorable à ce secteur, qui est sous pression pour combler une pénurie de gaz national qui se profile d’ici la fin de la décennie sans nuire aux précieuses exportations de GNL. Les dépenses devraient augmenter d’environ 10 % en 2026 pour dépasser le milliard de dollars, selon Rystad Energy, bien que la décision prise le mois dernier par Canberra d’exiger que 20 % du gaz soit réservé à la consommation nationale ait suscité une vive réaction de la part du secteur. La plupart des forages se concentrent sur trois régions riches en gaz : le bassin d’Otway au large de la côte ouest de l’État de Victoria, le schiste de Beetaloo dans le Territoire du Nord et le Taroom Trough dans le Queensland. Parmi celles-ci, le bassin d’Otway est le plus développé et se trouve à proximité des infrastructures existantes.

Alors que la recherche de nouveaux gisements de gaz et de pétrole s’est concentrée ces dernières années sur les zones terrestres, les investissements offshore, plus coûteux et plus risqués, sont en hausse.

“Nous constatons un regain d’intérêt pour les gisements pionniers et non conventionnels, car les techniques modernes réduisent les risques liés à leur exploitation”, a déclaré Krishan Pal Birda, vice-président chez Rystad Energy.

LES ESPOIRS DU SCHISTE

Dans le Beetaloo, le gouvernement du Territoire encourage le développement de ce qu’il espère voir devenir une ressource de gaz de schiste à l’échelle du GNL. Il a récemment proposé de nouvelles concessions dans la région aux explorateurs potentiels, ainsi qu’un cofinancement.

Le deuxième producteur de gaz australien, Santos STO.AX , devrait y forer trois puits d’évaluation cette année. En mars, la société japonaise Inpex 1605.T a pris une participation dans un permis du Beetaloo . Le développement du Beetaloo pourrait à terme fournir à l’entreprise une source de gaz terrestre pour son usine de GNL d’Ichthys, située à Darwin, la capitale du Territoire du Nord.

Les forages dans le Beetaloo ont bénéficié de l’arrivée d’appareils de forage plus puissants, utilisés par des sociétés telles que Tamboran Resources TBN.N , capables de forer de longs puits latéraux comportant de nombreuses étapes de fracturation hydraulique.

“Les exploitants de schiste sont la solution à la pénurie d’approvisionnement en Australie”, a déclaré Bryan Sheffield, cofondateur de la société américaine de capital-investissement Formentera Partners, qui collabore avec Tamboran et a investi aux côtés d’Inpex. M. Sheffield, qui dirigeait auparavant Parsley Energy, une société spécialisée dans le gigantesque bassin schisteux américain du Permien, a souligné l’attitude plus accueillante des autorités régionales. “Elles souhaitent que les Américains s’installent ici”, a-t-il déclaré lors de la conférence des producteurs d’énergie australiens en mai, ajoutant que les responsables souhaitaient voir s’implanter des sociétés de services américaines et des plates-formes de forage modulables.

“Je pense que l’expérience du Texas est très pertinente… Ils prouvent qu’ils sont capables de réaliser des fracturations massives en plusieurs étapes”, a déclaré Rick Wilkinson, directeur général du cabinet de conseil EnergyQuest.

Tout le monde n’est pas convaincu par le développement de Beetaloo. Bill Hare, fondateur de Climate Analytics, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’exploitation des vastes ressources de schiste pourrait s’avérer “très destructrice”, en raison de l’impact sur les sols et des émissions générées par la combustion du gaz.

“Outre la question climatique, les besoins en eau sont énormes dans une région extrêmement aride”, a déclaré M. Hare.

SUCCÈS, DÉCEPTIONS ET SURPRISES

Dans la région d’Otway, l’exploration a connu un essor, les entreprises partageant leurs plateformes de forage pour réduire les coûts, mais leurs campagnes ont donné des résultats mitigés.

“L’activité dans l’Otway est bien plus intense que ce que nous avons connu depuis des années”, a déclaré à Reuters Jane Norman, directrice générale d’Amplitude Energy AEL.AX .

Le géant américain ConocoPhillips COP.N a foré deux puits fin 2025, les premiers puits d’exploration offshore du pays depuis plusieurs années. L’un d’eux a produit du gaz, tandis que le second en a également trouvé, mais pas au niveau prévu et avec une teneur en dioxyde de carbone bien plus élevée que prévu.

Certains observateurs du secteur ont suggéré que si ConocoPhillips parvenait à mettre en place un approvisionnement régulier en gaz sur le marché très tendu de la côte est, cela pourrait alléger ses obligations d’approvisionnement du marché dans le cadre de son projet d’exportation, Australia Pacific LNG.

“Des travaux supplémentaires sont actuellement en cours pour faire avancer une proposition de projet offshore en vue d’un éventuel développement en mer destiné à apporter davantage d’approvisionnement au marché national”, a déclaré un porte-parole de Conoco dans un communiqué envoyé par e-mail.

Amplitude a foré en mars un puits jugé “non commercial” et examine actuellement l’opportunité de procéder à un forage de suivi.

M. Wilkinson a déclaré que l’exploration offshore, comme celle menée dans la région d’Otway, était prometteuse mais restait coûteuse.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un bassin pétrolier avéré — il possède d’excellentes formations rocheuses. Le seul problème est que du CO₂ y est parfois présent”, a-t-il déclaré.

Le projet du gouvernement visant à obliger les exportateurs de GNL à réserver 20 % de leur gaz au marché australien pourrait dissuader les petits acteurs d’investir davantage dans l’exploration, car l’augmentation de l’offre risquerait de freiner la hausse des prix du gaz sur le marché intérieur. Canberra n’a pas encore précisé les modalités de fonctionnement de cette réserve de gaz.

“Les investisseurs cherchent des environnements favorables et rassurants pour investir, et pour l’instant, la confusion rend les investissements très difficiles”, a déclaré à Reuters Brett Woods, directeur général de Beach Energy BPT.AX , troisième société pétrolière et gazière du pays.

Néanmoins, les sociétés d’exploration lèvent des capitaux depuis la fin de l’année dernière pour forer à la recherche de gaz de réservoirs compacts dans le Taroom Trough.

L’une d’entre elles, Omega Oil and Gas OMA.AX , a découvert du pétrole à la place, tandis que le géant britannique Shell

SHEL.L a récemment expédié du pétrole léger vers une raffinerie locale après s’être implanté dans la région il y a plusieurs années.

Le potentiel en liquides de Taroom a incité le gouvernement de l’État à accélérer le développement du projet afin de renforcer l’approvisionnement national en pétrole de l’Australie, qui reste limité, même si l’on estime qu’il faudra encore plusieurs années avant d’obtenir une production significative.

“Ce qui m’enthousiasme vraiment, au regard du portefeuille dont nous disposons aujourd’hui, c’est que Taroom offre un réel potentiel à grande échelle en matière de production de liquides, dont l’Australie a désespérément besoin”, a déclaré M. Woods.

(1 dollar américain = 1,4323 dollars australiens)