L'exploitant de magasins de proximité RaceTrac rachète la chaîne de sandwiches Potbelly pour 566 millions de dollars

(Nouveau dans l'ensemble, avec des détails sur les déclarations, des informations sur les sources, des réactions et un contexte) par Abigail Summerville

RaceTrac a accepté d'acheter la chaîne de sandwiches Potbelly Corp PBPB.O pour environ 566 millions de dollars mercredi, ce qui est rare de la part d'un exploitant de magasins de proximité de racheter une marque de restaurant.

La société familiale RaceTrac, qui exploite des supérettes sous les marques RaceTrac, RaceWay et Gulf, lancera une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions en circulation de Potbelly au prix de 17,12 dollars par action, selon un communiqué.

Tous les administrateurs et dirigeants de Potbelly ont accepté d'apporter leurs actions, ce qui représente environ 11 % des actions en circulation de Potbelly.

Les actions de Potbelly ont bondi de plus de 30 % mercredi, à 17 dollars l'unité, après l'annonce de la transaction. La transaction représente une prime de 47 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours de bourse.

Les chaînes de magasins de proximité ont parfois des accords de franchise avec des restaurants, mais il est rare qu'elles achètent carrément une chaîne de restaurants de marque, selon les experts du secteur.

RaceTrac, dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, souhaitait ajouter un restaurant à son portefeuille de supérettes, et les deux sociétés ont négocié l'accord en dehors d'une procédure d'enchères formelle, selon des sources familières de l'affaire.

Les sociétés de capital-risque ont été les acheteurs les plus actifs de chaînes de sandwiches ces dernières années. Blackstone a acquis Jersey Mike's pour environ 8 milliards de dollars l'année dernière et Roark Capital, qui possède également Jimmy John's, a acheté Subway en 2023 pour un montant pouvant atteindre 9,55 milliards de dollars.

L'accord d'aujourd'hui pourrait inciter d'autres restaurants à considérer les chaînes de magasins de proximité comme des acheteurs potentiels, ont ajouté les sources.

Potbelly a ouvert son premier établissement à Chicago en 1977 et exploite aujourd'hui plus de 445 établissements et franchise plus de 105 établissements aux États-Unis.

RaceTrac exploite plus de 800 points de vente RaceTrac et RaceWay dans 14 États et environ 1 200 points de vente Gulf aux États-Unis et à Porto Rico.

Dans leur annonce, les entreprises ont mis en avant leurs capacités communes dans les domaines de l'immobilier, du franchisage, des opérations, de l'innovation alimentaire et du marketing.