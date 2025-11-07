L'exploitant de casinos Wynn dépasse ses prévisions de recettes trimestrielles grâce à l'essor de Macao

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de casinos Wynn Resorts

WYNN.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à une activité soutenue à Macao.

"A Macao, nous avons atteint une part de marché saine et nous avons vu une augmentation significative de la chute des tables de masse d'une année sur l'autre", a déclaré le directeur général Craig Billings.

Le mois dernier, Las Vegas Sands LVS.N a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, grâce à la vigueur des activités à Singapour et à Macao.

La société a fait état d'une augmentation de 8,3 % du total des recettes d'exploitation à 1,83 milliard de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,77 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté était de 86 cents par action, inférieur aux attentes de Wall Street de 1,17 $ par action, selon les données compilées par LSEG.