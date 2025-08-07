L'examen de la défense canadienne plaide en faveur du maintien des avions F-35, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Ljunggren

Les responsables canadiens de la défense ont fortement insisté pour qu'Ottawa s'en tienne à son plan d'achat de 88 avions de chasse F-35 de Lockheed Martin Corp

LMT.N plutôt que de scinder la commande, ont déclaré jeudi deux sources au fait de la question.

L'examen n'aboutit pas à une recommandation formelle, a précisé l'une des sources.

La décision finale revient au gouvernement libéral de la Première ministre Mark Carney, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

M. Carney, qui a remporté les élections d'avril en promettant de tenir tête au président des États-Unis Donald Trump, avait demandé en mars que les responsables militaires procèdent à un examen, au motif que le Canada dépendait trop de l'industrie de la défense américaine.

Ottawa s'est engagé juridiquement à financer les 16 premiers avions F-35. Bien que M. Carney ait clairement indiqué en mars que le Canada pourrait sérieusement envisager d'acheter les 72 avions restants à des sociétés non américaines, l'examen du ministère de la Défense a conclu qu'il n'y avait aucun intérêt militaire à scinder la commande.

Le F-35 est l'avion de chasse le plus avancé de sa catégorie, et l'achat d'un autre avion auprès d'un rival européen entraînerait des coûts supplémentaires en termes de formation, d'approvisionnement et de maintenance. Les forces armées canadiennes sont fortement intégrées à leurs homologues américaines. Le fait de s'en tenir au plan initial pourrait éliminer un irritant potentiel dans les relations avec les États-Unis à un moment où les pourparlers sur une nouvelle relation commerciale et de sécurité sont dans l'impasse . Depuis qu'il a remporté l'élection, M. Carney a adouci son ton, soulignant que malgré les droits de douane américains sur l'acier, l'aluminium et les voitures, le Canada est en bonne position par rapport à d'autres pays faisant face à des droits de douane plus élevés.

Dans une déclaration, le cabinet de la ministre de la Défense David McGuinty a réaffirmé que le Canada prévoyait d'acheter 88 avions de chasse.

"Nous sommes déterminés à acheter ce dont l'armée de l'air a besoin, tout en garantissant des avantages économiques pour les Canadiens et une utilisation responsable de l'argent des contribuables", a-t-il déclaré.

Le bureau de M. Carney s'est refusé à tout commentaire.

Le Canada a annoncé son intention d'acheter des F-35 en 2010, mais un changement de gouvernement, des modifications des règles concernant l'achat d'avions, ainsi que les défis posés par la pandémie, ont entraîné des retards importants.