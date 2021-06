L'ex-employée de Franklin Templeton accusée de racisme poursuit le gestionnaire en justice

(NEWSManagers.com) - Amy Cooper, ex-gérante de portefeuille et responsable de la gestion de portefeuille assurantielle de la société de gestion américaine Franklin Templeton, poursuit son ancien employeur en justice.

Le gestionnaire d'actifs l'avait licenciée fin mai 2020 suite à une vidéo postée sur Twitter d'une altercation jugée raciste entre elle, femme blanche, et un homme noir survenue lundi dans Central Park, le célèbre parc de New York. L'incident s'était déroulé alors que le mouvement protestataire de la communauté noire, Black Lives Matters, était en plein essor aux Etats-Unis et la vidéo avait été visionnée plus de 40 millions de fois à l'époque.

La vidéo montrait Amy Cooper menaçant son interlocuteur Christian Cooper d'appeler la police en faisant référence au fait qu'il était afro-américain alors que celui-ci lui demandait qu'elle mette son chien en laisse dans le respect des règles de la zone de Central Park dans laquelle ils se trouvaient.

Dans sa plainte déposée mardi devant un tribunal fédéral de New York, Amy Cooper accuse Franklin Templeton d'avoir " alimenté " l'idée que l'altercation avait " le racisme pour point de départ " et de l'avoir dépeinte comme " une femme blanche privilégiée insultant verbalement un homme afro-américain pour aucune autre raison possible que sa couleur de peau " .

Amy Cooper accuse ainsi Franklin Templeton de discrimination et de ne pas avoir conduit d'enquête avant son licenciement en raison de sa race et de son genre. Elle assure qu'une telle enquête aurait été menée si elle n'avait pas été une femme blanche.

Dans sa plainte, elle explique également que ce n'est pas du racisme mais de la peur qu'il l'a amenée à appeler la police au moment de l'incident car elle était seule et se sentait menacée, indiquant avoir été confrontée de manière " agressive " par son interlocuteur. Selon Amy Cooper, Franklin Templeton l'aurait su si la société de gestion avait investigué les faits.

Le gestionnaire d'actifs américain a fait savoir dans un communiqué que les circonstances de la situation " parlent pour elles " et qu'il agit de façon " appropriée " à travers le licenciement d'Amy Cooper." Nous nous défendrons contre ces accusations infondées " , a déclaré Franklin Templeton.