L'ex-CEO de Beyond Ratings prend la tête de l'ESG chez Qontigo

(NEWSManagers.com) - Co-fondateur et ancien directeur général de Beyond Ratings, Rodolphe Bocquet vient de rejoindre le suisse Qontigo comme directeur de l'ESG. Il avait quitté la firme française de notation souveraine en mars dernier. Dans son nouveau rôle, Rodolphe Bocquet sera chargé de développer les offres indicielles et analytiques de la firme de Zug.

Qontigo, qui appartient à Deutsche Börse, est issue du mariage d' Axioma, de DAX et de STOXX en mai 2019. Elle fournit entre autres des outils d'analyse du risque, de la performance, d'optimisation du portefeuille et de gestion indicielle.