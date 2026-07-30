L'évolution du mix énergétique chinois affaiblit l'un des piliers de la croissance mondiale du GNL

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* Les guerres, le gaz russe acheminé par gazoduc et la crise immobilière freinent l'appétit de la Chine pour le GNL

* Les analystes révisent à la baisse les prévisions de demande chinoise de GNL pour les années 2030, de 14 à 22 millions de tonnes

* La Chine privilégie les énergies renouvelables et la production nationale de gaz comme alternatives au GNL

par Emily Chow et Sam Li

Pendant des années, la Chine a été considérée par les producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) comme le principal moteur de la croissance future de la demande, ce qui a contribué à justifier des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les infrastructures d’exportation, de la côte américaine du golfe du Mexique au Qatar.

Mais l’appétit de la Chine pour ce combustible ultra-froid s’essouffle, alors même que les producteurs préparent une vague de nouvelles offres pour les années à venir, ce qui pourrait compromettre la viabilité de certains projets futurs qui dépendent des besoins d’importation à long terme de l’Asie et de l’Europe.

La guerre en Iran a déclenché le deuxième choc mondial d’approvisionnement en GNL en quatre ans, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, renforçant ainsi la volonté de la Chine de donner la priorité au gaz national, au gaz acheminé par gazoduc et aux énergies renouvelables, reléguant le GNL importé à une part de plus en plus réduite de son mix énergétique.

«Même après le rétablissement éventuel de l’approvisionnement en GNL en provenance du golfe Persique, nous prévoyons que les préoccupations accrues de la Chine en matière de sécurité énergétique se traduiront par une approche plus prudente vis-à-vis du GNL», a déclaré Megan Jenkins, analyste chez S&P.

« Cela stimulera les efforts visant à renforcer l’autosuffisance énergétique, ce qui se traduira par une demande de GNL inférieure à nos prévisions d’avant-guerre », a-t-elle ajouté.

JPMorgan, S&P Global Energy et Wood Mackenzie ont revu à la baisse leurs prévisions concernant la croissance de la demande chinoise de GNL au début des années 2030, de 14 à 22 millions de tonnes. Ils tablent désormais sur une croissance de la demande comprise entre 19 et 53 millions de tonnes entre 2025 et le début des années 2030.

Dans ses dernières perspectives , Shell, l’un des principaux négociants en GNL, présente une fourchette de scénarios possibles, ramenant son scénario minimal pour les importations à un pic de 120 millions de tonnes d’ici 2035 et son scénario maximal à près de 150 millions de tonnes d’ici 2040. Ces chiffres sont à comparer aux perspectives de 2024, qui tablaient sur un pic des importations vers 2030-2035, à 146 millions de tonnes.

NOUVELLES CAPACITÉS À VENIR

Les enjeux sont importants pour les producteurs mondiaux. L’AIE prévoit environ 217 millions de tonnes de nouvelles capacités d’exportation d’ici 2030, soit une hausse de plus de 40 % par rapport aux niveaux actuels, portée principalement par les extensions de capacités aux États-Unis et au Qatar.

Les perspectives moins favorables concernant la demande chinoise de GNL réduisent la nécessité de jusqu’à 10 % de ces nouvelles capacités, ce qui pourrait influencer les décisions finales d’investissement (FID) des producteurs sur de nouveaux projets.

« L’accélération de la décarbonisation et de l’électrification en Chine aura très certainement un impact sur les décisions d’investissement définitives (FID) concernant le GNL et entraînera l’annulation de projets, en particulier ceux qui nécessitent de longs délais de mise en œuvre et dont les coûts de développement sont élevés », a déclaré Henning Gloystein, directeur du département Énergie, climat et ressources chez Eurasia Group.

« Toutefois, la plupart des projets américains dont la mise en service est prévue dans les années à venir devraient tout de même aboutir et trouver des acheteurs, car plusieurs pays asiatiques et européens restent dépendants des importations de GNL. »

Le différend tarifaire entre les États-Unis et la Chine, notamment l'imposition des droits de douane par Pékin sur le GNL américain, rend très improbable la conclusion d’accords d’achat directs entre les acheteurs chinois et les promoteurs américains, a déclaré Huang Miaoru, directrice de recherche chez Wood Mackenzie pour le gaz et le GNL en Asie-Pacifique.

Au lieu de cela, les acheteurs chinois devraient s’approvisionner auprès d’acteurs disposant d’un portefeuille diversifié qui s’approvisionnent en GNL auprès de différents projets.

« Alors que la Chine reste le principal moteur de la demande asiatique et mondiale de GNL jusqu’au milieu des années 2030, le parcours commercial et géopolitique permettant de capter cette demande est devenu considérablement plus complexe pour les développeurs de projets américains », a-t-elle déclaré.

L’exportateur américain de GNL Venture Global VG.N a déclaré qu’il continuait d’observer une forte demande commerciale en Asie, qui ne cesse de croître.

Cheniere Energy LNG.N , un autre grand exportateur américain, a refusé de commenter. QatarEnergy n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LES ALTERNATIVES AU GNL

Les efforts déployés depuis des années par la Chine pour diversifier ses sources d’énergie et renforcer son autosuffisance – ce qui lui a permis d’échapper aux pires répercussions de la guerre en Iran bien qu’elle soit le premier importateur mondial d’énergie – signifient qu’elle dispose de nombreuses alternatives au GNL.

La production nationale de gaz a progressé en moyenne de 9,5 % par an au cours des 25 dernières années, grâce au développement de ressources non conventionnelles, notamment le gaz de schiste et le méthane de houille .

La Chine renforce également ses liens énergétiques avec la Russie, en augmentant ses importations de gaz par gazoduc. Le gazoduc de l’Extrême-Orient devrait commencer à livrer du gaz en 2027, ce qui freinera encore davantage la demande supplémentaire de GNL. Le projet Power of Siberia 2 , prévu de longue date et de plus grande envergure, constituerait une autre source majeure d’approvisionnement par gazoduc.

« Les développements récents ont, selon nous, accéléré l’acceptation par la Chine du projet Power of Siberia 2 », ont déclaré les analystes de JPMorgan dans un e-mail adressé à Reuters. « Alors que l’Iran explore de nouveaux moyens de contrôler et de monétiser le transit via le détroit d’Ormuz, la Chine a encore plus de raisons de réduire ses importations de GNL par cette voie. »

Parallèlement, le développement des énergies renouvelables en Chine, qui occupe une place de leader mondial, ainsi que l’expansion continue des capacités de production à partir du charbon freinent la croissance de la demande de gaz dans le secteur de l’électricité.

Les énergies renouvelables constituent un « frein structurel » à l’utilisation du GNL, a déclaré Zhang Yaoyu, responsable mondial du GNL et des nouvelles énergies chez PetroChina International, lors d’une conférence à Doha en février.

« Le coût actualisé de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire et éolienne a considérablement baissé… Comment peut-on donc rivaliser? », a-t-il ajouté.

D'ores et déjà, les importations chinoises de GNL sont en passe de reculer pour s'établir entre 61 et 64 millions de tonnes cette année, ce qui marquerait une deuxième baisse annuelle consécutive, selon les cabinets de conseil Rystad Energy, ICIS et S&P.

L'année dernière, la Chine a importé 68,4 millions de tonnes de GNL, selon les données douanières, devançant de justesse le Japon au rang de premier importateur mondial.

La concurrence exercée par la production locale et l’approvisionnement en gaz par gazoduc a fait baisser l’année dernière le prix auquel la Chine serait disposée à acheter du GNL sur le marché au comptant, le ramenant à 8 à 9 dollars par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu), selon Xiong Wei, analyste chez Rystad Energy.

Ce niveau est bien inférieur aux prix au comptant, qui avaient grimpé jusqu’à 25 dollars par mmBtu à la suite des attaques iraniennes contre les installations du Qatar, deuxième exportateur mondial de GNL.

Signe d’un recul de la demande, le géant énergétique public Sinopec 600028.SS a suspendu en mars l’extension de son terminal d’importation de GNL de Tianjin, réaffectant les 4 milliards de yuans (590 millions de dollars) au développement de la production nationale de gaz, a indiqué la société dans un communiqué publié en mars.

Certes, la forte augmentation de l’offre mondiale de GNL pourrait faire baisser les prix et stimuler la demande en Chine, où le passage du charbon au gaz dans le secteur industriel devrait être le moteur de la demande future, mais les analystes estiment que cela dépendra de politiques gouvernementales favorables.

M. Gloystein, d’Eurasia, a déclaré que Pékin serait encouragé par son succès en matière d’électrification alimentée par les énergies renouvelables et de constitution de stocks de carburants pour se prémunir contre les perturbations d’approvisionnement.

«Cela signifiera que le pic de la demande chinoise de pétrole sera plus marqué et que le pic de sa demande de gaz interviendra plus tôt que prévu initialement», a-t-il déclaré.

($1 = 6,7783 yuans renminbi)

(1 million de tonnes métriques = 1,38 milliard de mètres cubes)