L'événement « Cybercab » de Tesla est prévu jeudi, mais on en sait encore peu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les registres du Texas, Tesla compte 45 véhicules « Cybercab » parmi ses 420 véhicules autonomes

* La réglementation fédérale limite les ventes de véhicules sans volant ni pédales

* Les investisseurs considèrent l'autonomie comme un élément clé alors que les concurrents chinois intensifient la pression sur le secteur des véhicules électriques

par Chris Kirkham et Akash Sriram

Tesla TSLA.O dévoilera jeudi son Cybercab biplace lors d'un événement au Texas, offrant ainsi un aperçu plus détaillé de ce véhicule autonome que le directeur général Elon Musk a qualifié d'élément clé pour faire de l'entreprise un acteur dominant sur le marché des véhicules sans conducteur.

Le constructeur de véhicules électriques dispose d’ un service limité de VTC « robotaxi » reposant sur un réseau de Model Y autonomes, dont certains sont équipés d’opérateurs de sécurité humains et d’autres non. À terme, il prévoit de faire duCybercab sans volant le principal modèle de véhicule sans conducteur opérant au sein d’un réseau de robotaxis plus vaste.

Hormis le fait de l’avoir baptisé « Cybercab Launch Event », Tesla n’a donné que peu de détails sur cet événement. Eric Earley, ingénieur chargé du projet Cybercab, a indiqué sur X que l’événement débuterait jeudi à 17 h 45 (heure de l’Est) dans le centre-ville d’Austin et que des informations complémentaires seraient communiquées aux personnes invitées.

Musk promet depuis des années que les Tesla sans conducteur sont pour très bientôt, notamment lors d’une présentation similaire du Cybercab en octobre 2024 dans un studio de cinéma de la région de Los Angeles, mais le déploiement des robotaxis de Tesla n’a pas atteint ses objectifs , et certains analystes ont souligné ces derniers mois une croissance plus lente que prévu.

Depuis le lancement d’un petit projet pilote à Austin, au Texas, en juin 2025, Tesla a étendu son service de robotaxis à une poignée d’autres villes du Texas et de Floride. Le service se limite souvent aux zones périphériques, où la circulation est plus aisée que dans les centres-villes.

Les analystes et les investisseurs considèrent les véhicules sans conducteur comme la clé de l’avenir de Tesla et un pilier central de sa capitalisation boursière de 1 400 milliards de dollars, bien supérieure à celle de tout autre constructeur automobile. L’activité principale de Tesla, les véhicules électriques, est soumise à une pression intense de la part de la concurrence mondiale, en particulier des constructeurs chinois de véhicules électriques.

Musk a déclaré que le Cybercab deviendrait à terme le véhicule le plus produit par Tesla, alimentant un réseau mondial de robotaxis et permettant aux particuliers d’ajouter ou de retirer leurs véhicules d’une flotte de VTC autonomes gérée par Tesla lorsqu’ils ne les utilisent pas. Tesla a indiqué que la production avait débuté en avril 2026, bien que Musk ait prévenu en avril que la production initiale « serait très lente ».

On ignore à quel rythme Tesla sera en mesure de déployer ces véhicules.

La réglementation fédérale limite le nombre de véhicules sans volant ni pédales qu’un constructeur peut commercialiser. Les constructeurs peuvent déployer un nombre illimité de ces véhicules à des fins d’essai, mais cela limiterait la capacité de Tesla à percevoir des recettes.

En Californie, un marché clé, Tesla ne dispose pas des autorisations nécessaires pour exploiter un service de robotaxis ni pour tester des véhicules autonomes sans conducteur de sécurité capable de prendre le relais sur le siège avant.

En juillet 2025, Musk avait déclaré que le réseau de robotaxis de l’entreprise se développerait à un « rythme hyper-exponentiel » et serait accessible à la moitié de la population des États-Unis d’ici la fin de l’année 2025.

Ces prévisions ne se sont pas concrétisées, et Musk ainsi que ses dirigeants ont adopté un ton plus prudent ces derniers mois, affirmant que l’entreprise adoptait une approche prudente afin d’éviter tout accident corporel ou mortel.

Reuters a testé le service de robotaxis dans les semaines qui ont suivi les lancements à Dallas et Houston plus tôt cette année, et a constaté de longs délais d’attente, voire parfois une indisponibilité totale du service.

À trois reprises, lorsqu’un journaliste a réussi à prendre un robotaxi à Dallas, celui-ci ne l’a pas déposé à sa destination en centre-ville, située dans la zone de service annoncée par Tesla. À chaque fois, il l’a laissé à environ 15 minutes à pied de sa destination.

Selon les registres de l’État, Tesla comptait 420 véhicules autonomes immatriculés au Texas mercredi soir, dont 45 Cybercabs. Plus tôt dans la journée de mercredi, les registres de l’État indiquaient que Tesla avait immatriculé 314 véhicules. Waymo, filiale d’Alphabet et actuel leader américain des taxis sans conducteur, compte 988 véhicules immatriculés dans cet État.