 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 096,77
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'événement à venir de Coinbase pourrait être un catalyseur à court terme pour l'action, selon Clear Street
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** L'événement à venir de l'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O le 17 décembre pourrait servir de catalyseur à court terme, selon Clear Street

** Le courtier indique que COIN pourrait dévoiler une expansion coordonnée lors de l'événement, couvrant les produits de consommation, l'infrastructure de transactions et les paiements mondiaux, tous ancrés dans la blockchain

** La société de courtage s'attend à ce que plusieurs thèmes tels que les marchés prédictifs, la tokenisation, l'intégration d'agents d'IA, les paiements B2B transfrontaliers et l'expansion internationale soient mis en évidence lors de l'événement

** Les actions de COIN ont augmenté de 2,46% à 276,01 $ avant le marché, alors que la plus grande crypto-monnaie du monde, le bitcoin , augmente de 1,95%

** La récente baisse des actions de COIN est une opportunité d'achat avant les catalyseurs liés aux produits - Clear Street

** 23 des 38 analystes considèrent le titre comme "acheter" ou "acheter fortement", 14 comme "conserver" et 1 comme "vendre fortement"; PT médian de 400 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, COIN a progressé de 8,6 % depuis le début de l'année

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
91 881,3372 USD CryptoCompare +2,49%
COINBASE GLB RG-A
269,7300 USD NASDAQ -1,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank