L'événement à venir de Coinbase pourrait être un catalyseur à court terme pour l'action, selon Clear Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** L'événement à venir de l'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O le 17 décembre pourrait servir de catalyseur à court terme, selon Clear Street

** Le courtier indique que COIN pourrait dévoiler une expansion coordonnée lors de l'événement, couvrant les produits de consommation, l'infrastructure de transactions et les paiements mondiaux, tous ancrés dans la blockchain

** La société de courtage s'attend à ce que plusieurs thèmes tels que les marchés prédictifs, la tokenisation, l'intégration d'agents d'IA, les paiements B2B transfrontaliers et l'expansion internationale soient mis en évidence lors de l'événement

** Les actions de COIN ont augmenté de 2,46% à 276,01 $ avant le marché, alors que la plus grande crypto-monnaie du monde, le bitcoin , augmente de 1,95%

** La récente baisse des actions de COIN est une opportunité d'achat avant les catalyseurs liés aux produits - Clear Street

** 23 des 38 analystes considèrent le titre comme "acheter" ou "acheter fortement", 14 comme "conserver" et 1 comme "vendre fortement"; PT médian de 400 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, COIN a progressé de 8,6 % depuis le début de l'année