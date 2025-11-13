 Aller au contenu principal
L'évaluation de la startup Cursor, spécialisée dans la génération de code, a presque triplé pour atteindre 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup de génération de code Cursor a presque triplé son évaluation à 29,3 milliards de dollars en cinq mois après avoir levé 2,3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, alors que les entreprises d'intelligence artificielle continuent d'attirer l'attention des investisseurs.

Le cycle de financement de série D a été mené par le nouvel investisseur Coatue, une société de gestion d'investissement, et l'investisseur existant Accel, a déclaré Cursor dans un billet de blog jeudi. Les nouveaux investisseurs Nvidia NVDA.O et Alphabet's GOOGL.O Google ont également participé au tour de table.

Les entreprises d'IA ont dominé les marchés du financement privé cette année, le financement mondial du capital-risque au troisième trimestre ayant augmenté de 38 % en glissement annuel pour atteindre 97 milliards de dollars, dont environ la moitié est allée à des entreprises d'IA, selon les données de Crunchbase.

La montée en puissance de l'appétit des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA a également contribué à porter les indices de référence de Wall Street à des niveaux record cette année.

La société basée à San Francisco a levé 900 millions de dollars en juin, avec une valorisation de 9,9 milliards de dollars, attirant le soutien d'investisseurs tels que Thrive Capital, Andreessen Horowitz et Accel.

La société a franchi le cap du milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé, les revenus liés aux ventes ayant été multipliés par 100 depuis le début de l'année 2025, a indiqué Cursor dans une déclaration envoyée par courrier à Reuters.

Cursor, qui développe des outils pour générer et compléter du code de manière autonome, a déclaré que le dernier cycle de financement sera utilisé pour investir dans ses efforts de recherche.

Les startups spécialisées dans la génération de code attirent des valorisations très élevées , car les entreprises explorent des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer ou remplacer les rôles traditionnels de développement de logiciels.

Toutefois, les inquiétudes des investisseurs, qui craignent que les valorisations des entreprises d'IA n'aient dépassé les fondamentaux, se sont intensifiées après que SoftBank Group s'est délesté de sa participation de 5,8 milliards de dollars dans Nvidia en début de semaine.

