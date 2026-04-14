L'évaluation d'OpenAI à 852 milliards de dollars fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs dans le cadre d'un changement de stratégie, selon le FT

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(Mise à jour avec détails et contexte, réponse d'OpenAI)

L'évaluation d'OpenAI à 852 milliards de dollars fait l'objet d'un examen minutieux de la part de certains de ses propres bailleurs de fonds, alors que l'entreprise se concentre sur le marché des entreprises pour faire face à la concurrence d'Anthropic, a rapporté le Financial Times mardi.

Le mois dernier, OpenAI a levé 122 milliards de dollars dans le cadre de ce qui serait probablement la plus importante levée de fonds de l'histoire de la Silicon Valley. Cependant, l'entreprise a redéfini sa feuille de route à deux reprises au cours des six derniers mois en réponse aux menaces de la concurrence, d'abord de Google, puis d'Anthropic.

Selon le rapport, certains investisseurs d'OpenAI ont déclaré que ces changements pourraient la rendre vulnérable face à Anthropic et à une résurgence de Google, alors même que l'entreprise se prépare à une introduction en bourse dès cette année.

Certains observateurs du secteur ont prédit que le rythme de croissance des revenus d'Anthropic éclipserait celui d'OpenAI d'ici quelques mois.

"Vous avez ChatGPT, une entreprise d'un milliard d'utilisateurs qui croît de 50 à 100 %par an, pourquoi parlez-vous d'entreprise et de code?", a déclaré au FT un des premiers soutiens d'OpenAI. "C'est une entreprise qui n'est pas du tout ciblée."

Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré que la suggestion selon laquelle les investisseurs ne soutiennent pas la stratégie de l'entreprise est contraire à la réalité, selon le FT.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, un porte-parole d'OpenAI a déclaré que la levée de fonds de 122 milliards de dollars de l'entreprise avait été "sursouscrite, réalisée en un temps record et soutenue par un large éventail d'investisseurs mondiaux de premier plan, reflétant une forte conviction à la fois dans notre direction, notre dynamique commerciale actuelle et notre valeur à long terme."