L'Europe vue sans direction, les regards se tournent vers la Fed

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé lundi à l'ouverture, les traders attendant la réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine plus tard dans la semaine, tout en surveillant de près les tensions géopolitiques.

D'après les premières indications disponibles, le CAC ‍40 parisien pourrait grappiller 0,06% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,16% pour le Dax à Francfort et en hausse de 0,06% pour le FTSE à Londres.

Le Stoxx 600 est quant à lui vu en légère baisse (-0,1%).

Les marchés d'actions entament la semaine en gardant un oeil sur les États-Unis, où la banque centrale devrait ‌maintenir ses taux inchangés mercredi lors d'une réunion assombrie par l'enquête pénale du Département de la Justice sur le président de l'institution, Jerome Powell, dont le mandat expire en mai et qui fait régulièrement l'objet de la colère de la Maison blanche pour ne pas avoir davantage baissé les coûts d'emprunt.

Les investisseurs ​reviennent par ailleurs d'une semaine mouvementée, marquée par les tensions géopolitiques attisées par le président américain Donald Trump, notamment sur le Groenland, l'île danoise dont il ⁠a déclaré à plusieurs reprises vouloir s'emparer pour des raisons de sécurité nationale.

Le locataire de la Maison blanche a fait marche arrière, du moins temporairement, en retirant ses menaces douanières contre plusieurs pays européens hostiles à ses projets, invoquant un accord-cadre avec l'Otan qui doit ⁠encore être concrétisé.

Une autre source d'inquiétude pour les investisseurs est l'Iran, ‍après que Donald Trump a déclaré jeudi qu'une "armada" américaine se dirigeait vers le pays, ce qui a contribué à maintenir ⁠les tensions à un niveau élevé.

La preuve en est le prix de l'or, qui a dépassé lundi pour la première fois les 5.000 dollars l'once, dans un contexte également marqué par la faiblesse du dollar.

Les opérateurs s'attendent à ce que la progression du métal précieux se poursuive au cours d'une année marquée par de forts défis dans la ​politique américaine et les marchés financiers.

"Avec les élections de mi-mandat qui approchent aux États-Unis, l'incertitude politique pourrait encore s'accentuer. Parallèlement, les inquiétudes persistantes concernant la surévaluation des marchés d'actions devraient renforcer les flux de diversification des portefeuilles vers l'or", souligne Philip Newman, directeur chez Metals Focus.

Les investisseurs sont également attentifs à la hausse du yen, qui se ⁠renforce de près de 1% lundi pour atteindre 154,31 pour un dollar et qui fait de nouveau l'objet de rumeurs d'intervention. Reuters a rapporté que ​la Réserve fédérale de New York aurait procédé vendredi à des vérifications des taux, ce qui a mis les ​investisseurs en alerte face à une éventuelle ​intervention conjointe des États-Unis et du Japon sur les devises.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les inquiétudes géopolitiques freinant ​l'appétit pour le risque, tandis que le fabricant de semi-conducteurs Intel a été pénalisé par ⁠ses perspectives moroses.

L'indice Dow Jones a cédé 0,58%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,03%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,28.

EN ASIE

Le renforcement du yen a pesé sur l'indice Nikkei de la Bourse de Japon, qui a reculé de 1,79%, les craintes d'une intervention monétaire découragant les acheteurs d'actions.

En Chine, les Bourses évoluent en ordre dispersé, avec l'indice composite de la Bourse de Shanghai reculant de 0,13% et le CSI 300 des grandes capitalisations gagnant 0,27%.

La Bourse de Hong Kong recule quant à ‌elle de 0,06%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 2 points de base à 4,2193%. Le deux ans cède quant à lui 1,3 point de base à 3,5921%.

Sur le marché des changes, la perspective d'une intervention pour soutenir le yen pèse sur le dollar (-0,44%) face à un panier de devises de référence. L'euro gagne 0,22% à 1,1852 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole avancent lundi après avoir grimpé de plus de 2% vendredi dernier en raison des tensions géopolitiques et des inquiétudes liées à l'approvisionnement.

Le Brent prend 0,52% à 66,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,54% à 61,40 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 09h00 Indice Ifo du ‌climat des janvier 88,2 87,6

affaires

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)