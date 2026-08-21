L'Europe vue sans direction au terme d'une semaine tendue pour les obligations

Le logo d'Euronext est visible sur le siège social situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction vendredi à l'ouverture, au terme d'une semaine ‌marquée par de fortes tensions sur les rendements obligataires, tandis que la remontée des cours du pétrole alimente les craintes d'un regain de l'inflation.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien est attendu ​quasiment stable (+0,03%) à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,04% pour le Dax à Francfort, de 0,04% pour le FTSE à Londres et une baisse de 0,03% pour le Stoxx 600.

Le soulagement apporté sur les marchés d'actions par la baisse des rendements obligataires, après que le département américain au Trésor a annoncé doubler le montant de son programme de rachat de titres à long-terme, n'a duré ​qu'une séance, la tendance s'étant de nouveau inversée jeudi.

De nouvelles déclarations du secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, qui a déclaré jeudi qu'il pourrait encore accroître les rachats de bons du Trésor par le gouvernement et a évoqué l'idée d'un assainissement budgétaire, n'ont pas atténué ​la remontée des rendements.

Les analystes se sont montrés sceptiques quant à la capacité de Scott Bessent à ⁠limiter les dépenses pour réduire un déficit budgétaire de plus de 6% du produit intérieur brut, les charges d'intérêts s'élevant à elles seules à 1.200 milliards de dollars cette année.

"Historiquement, ‌les marchés ont tendance à résister quand ils estiment que les fondamentaux – comme le niveau record de la dette et les déficits historiquement importants – jouent en leur faveur, et que de nouvelles interventions pourraient devenir trop coûteuses à supporter", rappelle Steven Zeng, stratège chez Deutsche Bank.

"Il y a aussi le coût potentiel pour la ​crédibilité institutionnelle du Trésor si son approche proactive érode une partie de la ‌bonne volonté et des avantages construits au fil des années en respectant un cadre régulier et prévisible", ajoute-t-il.

Illustrant le scepticisme des investisseurs face ⁠à l'intervention de Scott Bessent, le rendements des Treasury à 30 ans ont atteint à 5,25%, tandis que ceux des 10 ans ont atteint 4,71%. Les marchés considèrent désormais que le seuil de 5,30% constitue un seuil critique pour le Trésor américain.

La semaine s'achève également sur un regain de tensions entre les États-Unis et l'Iran, dont le conflit autour du détroit d'Ormuz s'enlise, alors que Washington a promis ⁠jeudi d'imposer "les sanctions les plus sévères de l'histoire" ‌contre Téhéran.

Le nombre de navires ayant traversé le détroit d'Ormuz a encore baissé jeudi, selon des données préliminaires publiées vendredi.

Dans une journée sans grand catalyseur et ⁠alors que les résultats décevants de Walmart ont peint jeudi un tableau morose de la consommation aux États-Unis, les investisseurs attendent la publication des indices PMI "flash" pour le mois d'août, afin d'y discerner l'impact ‌de l'inflation sur la santé des entreprises européennes.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi alors que la hausse des rendements obligataires ⁠a endigué l'appétit pour le risque, d'autant que les résultats décevants de Walmart ont préoccupé les investisseurs à propos de la consommation et ⁠que les prix élevés du pétrole laissaient craindre un ‌regain de l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 1,32%, ou 703,84 points, à 52.759,21 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 66,82 points, soit 0,87%, à 7.641,16 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté ​de 263,92 points (1,00%) à 26.067,17 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo recule et est en passe d'enregistrer sa pire semaine ‌depuis plus d'un mois, la hausse des cours du pétrole attisant les craintes inflationnistes.

L'indice Nikkei recule de 0,58% à 65.834,35 points.

La Bourse de Shanghai est pratiquement stable tandis que Hong Kong progresse légèrement, les investisseurs chinois gardant l'espoir de ​nouvelles mesures de soutien budgétaire, tout en attendant un nouvel élan des marchés étrangers après la récente vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,07% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,47%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,8 point de base à 4,7060%. Le deux ans gagne 0,6 point de base à 4,1913%. Le ⁠30 ans grimpe de 1,7 point de base à 5,254%.

CHANGES

Le dollar perd 0,13% face à un panier de devises de référence. L'euro gagne 0,11% à 1,1691 dollar.

La livre sterling gagne 0,07% face au dollar et cède 0,07% face à l'euro.

PÉTROLE

Les cours de l'or noir reprennent leur souffle et reculent mais sont en passe d'enregistrer une deuxième hausse hebdomadaire, alors que l'impasse dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran continue de perturber l'approvisionnement.

Le Brent recule de 0,33% à 93,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,46% à 86,43 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 Ventes au détail juillet +2,2% 4,2%

- sur un mois -0,5% +1,0%

FR 06h45 Climat des affaires août 101 101

07h15 Indice PMI composite (flash) août 49,5 49,6

Indice PMI manufacturier (flash) août 50,0 50,0

Indice PMI des services (flash) août 49,8 49,8

DE 07h30 Indice PMI composite (flash) août 51,3 52,2

Indice PMI manufacturier (flash) août 52,0 52,2

Indice PMI des services (flash) août 50,1 49,6

EZ 08h00 Indice PMI composite (flash) août 51,7 51,9

Indice PMI manufacturier (flash) août 51,8 52,0

Indice PMI des services (flash) août 51,5 51,6

GB 08h30 Indice PMI composite (flash) août 51,6 52,2

Indice PMI manufacturier (flash) août 51,5 51,9

Indice PMI ​des services (flash) août 51,8 52,1

EZ 09h00 Confiance du consommateur (flash) août -16,3 -15,9

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)