L'Europe vue sans direction après la prolongation de la trêve USA-Iran

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note indécise mercredi à l'ouverture, ‌les investisseurs analysant les implications du nouveau revirement du président américain Donald Trump, qui a annoncé mardi soir une prolongation pour une durée indéterminée de la trêve avec l'Iran.

D'après les premières ​indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,03% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,05% pour le Dax à Francfort mais une baisse de 0,21% pour le FTSE à Londres et de 0,03% pour le Stoxx 600.

L'annonce faite par le locataire de la Maison blanche, qui intervient alors que le cessez-le-feu de deux semaines annoncé le 7 avril ​dernier était sur le point de prendre fin, semble pour l'instant unilatérale et n'a reçu aucune réponse de la part de l'Iran.

Cette trêve suscite ainsi la méfiance des investisseurs, qui craignent surtout que l'incertitude entourant le règlement du conflit et la ​réouverture du détroit d'Ormuz ne s'enracine et ne maintienne les prix du pétrole à leurs ⁠niveaux élevés actuels.

Le Brent recule de 1,76% à 96,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,02% à 87,86 dollars.

"Alors que l'issue des ‌négociations reste incertaine et que le détroit d'Ormuz est fermé, le marché manque de repères clairs", souligne Hiroyuki Kikukawa, stratège chez Nissan Securities Investment.

Après une flambée spectaculaire en mars, premier mois de la guerre au Moyen-Orient, le mois d'avril a été plus clément pour les prix du brut, même ​si ceux-ci restent à des niveaux bien supérieurs à ceux d'avant ‌le début du conflit et font craindre une vague d'inflation à l'échelle mondiale.

Les investisseurs auront mercredi une nouvelle occasion de se ⁠faire une idée de l'ampleur du phénomène avec la publication des chiffres de l'inflation britannique pour le mois de mars, qui, selon les estimations des analystes, devrait s'accélérer, suivant ainsi la tendance déjà observée dans la zone euro.

Les responsables de la politique monétaire s'efforcent néanmoins d'envoyer des messages de prudence à l'approche des réunions de politique monétaire à la fin du mois.

Martins ⁠Kazaks, gouverneur de la Banque centrale de ‌Lettonie, a dit au Financial Times mercredi que la Banque centrale européenne (BCE) avait le "luxe" de ne pas avoir à se précipiter pour relever ses ⁠taux d'intérêt.

LES VALEURS A SUIVRE :

La journée s'annonce chargée en matière de résultats d'entreprises, ce qui pourrait également stimuler les échanges.

Le groupe agroalimentaire français Danone figure parmi les entreprises publiant leurs résultats ‌trimestriels avant l'ouverture de la Bourse.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, voyant s'effacer des gains initiaux, l'annonce par le président ⁠américain Donald Trump d'un prolongement de la trêve avec l'Iran étant intervenue juste après la clôture.

L'indice Dow Jones a cédé 0,59%, ⁠le S&P-500, plus large, a perdu 0,63%, et ‌le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,59%.

Parmi les valeurs, à noter, Apple a reculé de 2,52% après avoir annoncé que son directeur général Tim Cook quitterait le ​groupe et que John Ternus lui succéderait.

EN ASIE

Le moral s'assombrit au Japon, où l'indice Nikkei de la ‌Bourse de Tokyo passe en territoire négatif (-0,05%) après avoir atteint un record plus tôt en séance, porté par les valeurs technologiques.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai gagne 0,19% et le CSI 300 des ​grandes capitalisations avance de 0,27%.

La Bourse de Hong Kong recule en revanche de 1,32%.

L'indice Kospi sud-coréen hésite mercredi entre gains et pertes après avoir fini sur un record de clôture la veille, porté par les gains du secteur technologique.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix, qui figure désormais parmi les 20 entreprises les plus valorisées au monde, doit publier ses ⁠résultats trimestriels cette semaine.

TAUX / CHANGES

Les taux des obligations d'État reculent légèrement mercredi après les hausses enregistrées la veille, dans un climat de nervosité lié à la situation géopolitique.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 0,8 point de base à 4,2837%, tandis que celui de l'obligation à deux ans perd 1,1 point de base à 3,7684%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,13% face à un panier de devises de référence et l'euro grappille 0,1% à 1,1754 dollar.

Le dollar a toutefois brièvement atteint mercredi son plus haut niveau depuis une semaine, le scepticisme suscité par l'annonce du président américain stimulant la demande pour les actifs refuge.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 08h00 Indice des prix à la mars

consommation

- sur un mois 0,6% 0,4%

- sur un ​an 3,3% 3,0%

EZ 16h00 Confiance du consommateur avril -16,3

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)