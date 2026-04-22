Wendel finalise sa prise d'une part majoritaire dans Committed Advisors
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 09:04
Société d'investissement privée globale opérant sur le mid-market , Committed Advisors compte 55 collaborateurs, gère 7,7 MdsEUR d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a réalisé plus de 250 transactions depuis sa création.
Le solde du capital de Committed Advisors, soit 44%, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires prévues en 2029, 2032 et 2035, dans des conditions décrites lors de l'annonce de l'acquisition.
Par ailleurs, BNP Paribas Asset Management Alts annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 5,9% du capital de Committed Advisors, acquise auprès de Wendel, dans le cadre du déploiement de son équipe GP Stakes.
Grâce à ce partenariat, Committed Advisors devient le spécialiste du marché secondaire au sein de Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d'actifs de Wendel, qui couvre déjà le buyout via IK Partners et le crédit privé via Monroe Capital.
À l'issue de cette transaction, Wendel Investment Managers gère plus de 49 MdsEUR d'actifs et devrait dépasser 200 MEUR de FRE en 2026 dans le private equity , la dette privée et les solutions de marchés privés.
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