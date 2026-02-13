L'Europe vue sans direction à la fin d'une semaine riche en résultats financiers

Vue de la bourse d'Amsterdam

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction vendredi à l'ouverture, ‌alors qu'une semaine chargée en résultats financiers touche à sa fin et que les investisseurs attendent les chiffres sur l'inflation américaine, prévues plus tard dans ​la journée.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,22% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,16% pour le Dax à Francfort, de 0,2% pour le FTSE à Londres et de 0,07% pour l'EuroStoxx 50.

En cette fin de semaine riche en résultats d'entreprises, les craintes ​sur le secteur technologique et les groupes susceptibles d'être affectés par le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) refont surface.

Et la chute des valeurs technologiques est revenue en force. La dernière baisse a été déclenchée ​par Cisco, dont les marges ont été comprimées par la flambée des ⁠coûts des puces mémoire, effrayant les investisseurs qui tablaient sur des bénéfices en forte hausse.

La vague de ventes s'est propagée aux géants technologiques ‌tels qu'Apple, qui a chuté de 5%, enregistrant sa plus forte baisse quotidienne depuis avril dernier, lorsque les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump à l'occasion du "Liberation Day" avaient semé la panique sur les marchés.

Les entreprises ​de transport ont également été touchées par les inquiétudes ‌liées aux bouleversements provoqués par l'IA.

La prochaine évolution des actions dépendra des données sur l'inflation américaine qui seront ⁠publiées aujourd'hui à 13h30 GMT. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,3% de l'indice de référence pour janvier, ce qui suffirait à faire passer le taux annuel de 2,7% à 2,5%.

Un chiffre de cet ordre, voire meilleur, pourrait être nécessaire pour que Wall Street se redresse et teste des ⁠sommets historiques, mais un rapport ‌favorable pourrait inciter les traders à renoncer à parier sur une baisse des taux en juin, ce qui ferait à ⁠nouveau grimper les rendements.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N3Z82GX]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, le Nasdaq cédant 2%, alors que ‌les investisseurs ont continué de se détourner des valeurs technologiques sur fond de préoccupation accrue à propos des perturbations que pourrait engendrer ⁠l'intelligence artificielle (IA) dans certains secteurs.

L'indice Dow Jones a cédé 1,34%, ou 669,42 points, à 49.451,98 points.

Le S&P-500, ⁠plus large, a perdu 108,71 points, soit ‌1,57%, à 6.832,76 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 469,32 points (2,03%) à 22.597,15 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo perd 1,23%, pénalisé par ​les pertes enregistrées la veille à Wall Street, SoftBank Group menant la baisse.

Les ‌actions chinoises baissent légèrement dans un marché peu actif, à l'approche d'une semaine de vacances, tandis que les actions hongkongaises chutent, le recul nocturne de Wall Street ayant pesé sur ​le moral des investisseurs.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,86% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,92%.

La Bourse de Hong Kong recule de 2,05%.

TAUX / CHANGES

Les rendements américains et le billet vert progressent légèrement.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,9 ⁠point de base à 4,1134%. Le deux ans gagne 0,6 point de base à 3,4722%.

Le dollar gagne 0,13% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,09% à 1,1858 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent et s'apprêtent à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire, les craintes d'un conflit entre les États-Unis et l'Iran susceptible d'affecter l'approvisionnement s'étant apaisées.

Le Brent abandonne 0,27% à 67,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,33% à 62,63 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 10h00 PIB (estimation) T4

- sur un trimestre 0,3% 0,3%*

- sur un an 1,3% 1,3%

USA 13h30 Prix à la consommation janvier

- sur un mois 0,3% 0,3%

- sur un an 2,5% 2,7%

* première ​estimation

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)