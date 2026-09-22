L'Europe vue prudente, espoirs sur le Moyen-Orient et regain d'intérêt pour l'IA

Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mardi à l'ouverture tandis que les prix ‌du pétrole repartent à la hausse, les investisseurs se demandant s'il y aura des avancées diplomatiques au Moyen-Orient à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Onu.

Les contrats à terme signalent une ouverture presque stable pour le CAC 40 ​parisien (-0,01%), pour le Dax de la Bourse Francfort (+0,02%), tandis que le FTSE de la Bourse de Londres devrait ouvrir sur un petit gain de 0,19% et le Stoxx 600 gagner 0,08%.

Le marché espère que l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tiendra cette semaine à New York, permettra une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian, afin de sortir les efforts de paix de leur longue impasse.

Le locataire de ​la Maison blanche lui-même a évoqué la possibilité de cette réunion, ce qui a contribué ces dernières heures au recul des cours du pétrole, tout comme l'apaisement des craintes concernant l'approvisionnement en pétrole saoudien.

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont par ailleurs appelé lundi l'Iran à ​cesser de soutenir et d'armer les Houthis au Yémen, dénonçant une "dangereuse trajectoire d'escalade" à même d'exacerber davantage le ⁠conflit dans la région.

En attendant que la situation se clarifie, les cours du Brent, qui ont chuté de plus de 3% lundi, progressent de 1,49% à 101,84 dollars le baril mardi matin, tandis que ‌ceux du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmentent de 1,4% pour s'établir à 97,13 dollars.

Les cours du pétrole ont une incidence directe sur la hausse des taux obligataires, qui sont sous pression en raison des anticipations croissantes d'une politique monétaire plus restrictive de la part des banques centrales et des inquiétudes budgétaires à travers le monde.

Les investisseurs ​semblent en outre avoir retrouvé leur intérêt pour les titres liés à l'IA, récemment ‌secoués par des mises en garde concernant la sécurité des systèmes les plus avancés.

Ce nouvel optimisme tient en grande partie au bon accueil réservé à "Muse", ⁠l'assistant IA de Meta ; lancé il y a deux semaines, il est capable d'effectuer de manière autonome des tâches quotidiennes telles qu'envoyer des courriels, vendre une voiture ou réserver des voyages pour le compte d'un utilisateur.

"L'engouement suscité par Meta Muse renforce l'idée que des millions de personnes pourraient à terme utiliser des agents IA permanents", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Un autre facteur favorable aux actions est le sommet sino-américain prévu ⁠également cette semaine aux Etats-Unis : le président chinois, Xi ‌Jinping, arrive mercredi à Washington pour la première fois depuis plus de dix ans et les opérateurs espèrent voir une prolongation de trêve commerciale entre les deux pays, qui ⁠doit prendre fin le 10 novembre.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N45D1NJ]

À WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en forte hausse lundi, portée par les poids lourds de l'intelligence artificielle (IA), tandis que le repli des rendements des emprunts d'Etat ‌américains et la chute des cours du pétrole ont soutenu l'appétit pour le risque.

L'indice Dow Jones a gagné 0,71%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 1,49%, et le Nasdaq Composite ⁠a avancé de son côté de 2,26%.

Les valeurs des semi-conducteurs ont particulièrement progressé, avec de fortes hausses d'Intel et Arm Holdings. Advanced Micro Devices ⁠a atteint pour la première fois une capitalisation boursière de ‌1.000 milliards de dollars.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée mardi et ne rouvrira pas avant jeudi en raison de plusieurs jours fériés consécutifs.

En Chine, les Bourses avancent légèrement, sur fond de regain d'intérêt par l'IA ​et en attendant le sommet sino-américain cette semaine.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagne 0,16% le SSE Composite ‌de Shanghaï est stable (+0,05%).

La Bourse de Hong Kong prend 0,3%.

Le groupe Alibaba, qui dit développer un modèle d'IA plus puissant et a dévoilé une puce d'IA de nouvelle génération, avance de 1,87%.

TAUX / CHANGES

Les craintes inflationnistes restent de mise et les rendements obligataires, ​qui ont profité la veille de l'accalmie des cours du pétrole, repartent à la hausse mardi, celui des Treasuries à dix ans progressant de près de 2 points de base à 4,9818%. Le deux ans gagne pour sa part 2,4 points de base à 4,7771%.

Dans la zone euro, les rendements ont fortement reculé lundi, mais un climat de prudence continue de régner chez les investisseurs concernant l'évolution des prix et des finances publiques.

Le rendement ⁠du Bund allemand à dix ans gagne 3 points de base à 3,4824%. Le deux ans avance de 2,1 points de base à 3,2251%.

Philip Lane, chef économiste de la BCE, a averti mardi dans une interview accordée au journal suisse "Le Temps", que la crise énergétique durera probablement plus longtemps que ce que l'institution avait prévu en mars.

En France, où le débat budgétaire approche, le coût de l'assurance de la dette publique française contre le risque de défaut a atteint lundi son plus haut niveau depuis mars 2020, les OAT affichant la plus mauvaise performance parmi les obligations des grandes économies en 2026.

Mardi, le rendement de l'obligation française à dix ans grimpe de 3 points de base pour s'établir à 4,4971%

Sur le marché des changes, le dollar grappille 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,03% à 1,1459 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA ​DU 22 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

ZE 14h00 Confiance du consommateur septembre -16,0 -15,5

(préliminaire)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)