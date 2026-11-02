L'Europe vue prudente, Apple à l'affiche après un regain de méfiance sur l'IA

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi à l'ouverture, les investisseurs attendant une série ‌de données sur l'activité du secteur manufacturier et, surtout, la publication des résultats d'Apple dans la soirée, après une semaine marquée par un regain de méfiance à l'égard du secteur technologique.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien ​pourrait gagner 0,2% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,06% pour le Dax à Francfort mais une baisse de 0,14% pour le FTSE à Londres et de 0,03% pour le Stoxx 600.

La saison des résultats se poursuit avec un rendez-vous clé à la clôture des marchés américains ce lundi soir : les résultats trimestriels d'Apple <AAPL. O>, dans lesquels les opérateurs chercheront des indices sur les ventes de l'iPhone 18 et, sans doute, un peu d'optimisme face ​aux craintes renouvelées concernant les projets d'investissement des géants de la technologie dans l'intelligence artificielle (IA).

La marque à la pomme rassure les investisseurs en cette période de volatilité, puisqu'elle maintient ses dépenses d'investissement à un niveau plus modéré et que son action enchaîne quatre mois consécutifs de gains, ce qui lui a permis ​de détrôner Nvidia en tant que première capitalisation boursière mondiale.

Les marchés d'actions viennent de connaître une séance particulièrement difficile ⁠vendredi, le fabricant de semi-conducteurs Intel ayant chuté de 28% après avoir annoncé un flux de trésorerie négatif pour cette année.

Le risque n'en est toutefois pas moindre cette semaine. Les élections de mi-mandat aux États-Unis, ‌mardi, feront l'objet d'une grande attention dans le secteur, car une victoire des démocrates pourrait entraîner une opposition politique accrue à l'égard des centres de données et susciter des appels en faveur d'une réglementation plus ferme de l'IA.

La semaine s'annonce également riche en données macroéconomiques, à commencer par les chiffres du secteur manufacturier de la zone euro et des États-Unis plus ​tard dans la journée, suivis mercredi des chiffres préliminaires de l'inflation dans la zone euro ‌et, vendredi, du rapport toujours très influent sur l'emploi aux États-Unis.

Après la Réserve fédérale (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) la semaine dernière, ⁠la Banque d'Angleterre (BoE) annoncera jeudi sa décision en matière de politique monétaire. Le marché s'attend à une hausse des taux, mais souhaite surtout savoir combien d'autres pourraient suivre.

En France, les investisseurs resteront attentifs à l'impact des tensions politiques et sociales sur fond de craintes sur les taux d'emprunt, alors que la deuxième économie de la zone euro se prépare à une nouvelle vague de mobilisations contre la hausse du coût de la vie et en faveur de l'amélioration des ⁠conditions d'étude des lycéens

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N46G2AW]

A WALL ‌STREET

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, plombée par l'IA.

L'indice Dow Jones a cédé 1,09%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 1,82%, et le Nasdaq Composite ⁠a reculé de son côté de 2,86%.

Aux valeurs, Intel a plongé de 28,6%, faisant reculer dans son sillage les actions du reste des fabricants de puces, tels que Nvidia (-4,3%) ou AMD (-10,9%). L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a perdu 7,2%.

EN ‌ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,33%, affecté par le recul du fabricant de puces mémoire Kioxia, même si les gains enregistrés par Tokyo Electron et Panasonic ⁠Holdings ont limité les pertes.

Le Kospi de la Bourse de Séoul a fini sur une progression de 2,24%.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations avance ⁠de 0,71% et le SSE Composite de Shanghaï prend 0,91%, ‌soutenus par des informations selon lesquelles les autorités de régulation préparent de nouvelles mesures de soutien pour les actions.

La Bourse de Hong Kong gagne 0,5%.

L'activité manufacturière en Chine a par ailleurs progressé en octobre à un rythme marginalement ​plus lent que le mois précédent, bien que la production se soit établie à un pic de six mois, montre l'enquête ‌de RatingDog/S&P Global publiée lundi.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,4 point de base à 4,9331%, tandis que celui du titre à deux ans affiche une progression de 2,3 points de base à 4,6040%.

Les récentes turbulences dans le secteur technologique ont apporté ​un répit aux obligations américaines, considérées comme des valeurs refuges, tandis que les investisseurs se demandent si les craintes liées à l'IA pourraient dissuader la Fed de relever ses taux d'intérêt en décembre.

Les contrats à terme laissent toujours entrevoir une probabilité de 72% d'une hausse des coûts d'emprunt avant fin 2026, mais n'intègrent désormais plus qu'un resserrement total de 55 points de base, contre plus de 70 points de base il y a un mois.

Sur les marchés ⁠des changes, le dollar perd 0,01% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,2% à 1,1180 dollar.

PÉTROLE

Le Brent cède 2,97% à 110,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 3,27% à 100,72 dollars.

Les discussions se poursuivent entre les médiateurs iraniens et qatariens dans le but de faire avancer les efforts de paix au Moyen-Orient, même si la situation reste confuse, car de nombreuses informations indiquent également que les États-Unis auraient averti leurs alliés de la région de se préparer à une nouvelle attaque contre l'Iran une fois les élections de mi-mandat terminées.

L'Opep+ a pour sa part décidé dimanche de maintenir ses objectifs de production pour le mois de décembre, confirmant ainsi les attentes selon lesquelles aucun autre ajustement de politique n'interviendra avant l'année prochaine.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Ventes au détail septembre

- sur un mois 0,4% 1,3%

- sur un an - -0,4%

FR 08h50 Indice PMI manufacturier (final) octobre 49,3 49,3*

DE 08h55 Indice PMI manufacturier (final) octobre 54,2 54,2*

EZ 09h00 Indice PMI manufacturier (final) octobre 52,4 52,4*

GB 09h30 Indice PMI ​manufacturier (final) octobre 52,8 52,8*

USA 15h00 Indice ISM manufacturier octobre 54,7 54,5

* première estimation

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)