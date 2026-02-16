L'Europe vue en petite hausse au lancement d'une nouvelle semaine chargée

Vue du bâtiment de la bourse de Milan dans le centre de la ville

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse timide lundi à l'ouverture, alors que ‌débute une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises et données économiques.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,02% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,09% pour le ​Dax à Francfort, de 0,14% pour le FTSE à Londres et de 0,05% pour l'EuroStoxx 50.

Ce lundi, le calme règne encore sur les marchés dans une contexte d'échanges limités en Asie et alors que la Bourse de New York restera fermée pour le "Presidents Day", mais la semaine s'annonce chargée.

Au programme de la journée, les investisseurs attendent la publication des chiffres sur la production industrielle dans la zone ​euro à 10h00 GMT.

La saison des résultats se poursuit aux en Europe et aux États-Unis, avec en tête d'affiche Walmart, dont les chiffres trimestriels devraient donner des indications sur les tendances des dépenses de consommation après un mois de décembre décevant pour les ventes ​au détail.

Les analystes s'inquiètent du fait que les géants de la technologie se livrent désormais à ⁠une course effrénée pour être les premiers dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), quelle qu'en soit la forme, sans se soucier des retours sur investissement.

Aucune grande entreprise technologique ne publie ‌ses résultats cette semaine, laissant le modeste Walmart monopoliser l'attention. Le premier détaillant mondial à atteindre 1.000 milliards de dollars intègre également des éléments d'IA dans sa tarification, en particulier dans les domaines de la logistique, de la robotique, de la publicité numérique et des ventes en ligne.

L'entreprise espère que l'IA permettra ​de mieux prédire ce que les acheteurs voudront acheter ou non, ce qui ‌serait une aubaine pour une gestion optimale des stocks.

En ce qui concerne la géopolitique, l'Iran cherche à conclure un accord nucléaire avec ⁠les États-Unis apportant des bénéfices économiques aux deux parties, a déclaré dimanche un diplomate iranien, quelques jours avant un second cycle de discussions entre Téhéran et Washington.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi dans un marché volatil, les signes de ralentissement de l'inflation ne compensant pas la méforme des valeurs technologiques, liée aux inquiétudes entourant l'IA, ce qui ⁠a valu au S&P 500 et au ‌Dow Jones de signer leur plus importante baisse sur la semaine depuis novembre.

L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, ou 48,95 points, à 49.500,93 points. Le Standard & Poor's ⁠500, plus large, a pris 3,41 points, soit 0,05%, à 6.836,17 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 50,48 points, soit -0,22%, à 22.546,671 points

EN ASIE

Les actions asiatiques consolident discrètement leurs gains ‌importants récents lundi, alors que les vacances du Nouvel An lunaire entraînent une faible activité boursière, tandis que les données économiques moroses en provenance du Japon ont quelque peu ⁠freiné cet essor.

L'économie du Japon a rebondi au quatrième trimestre mais moins qu'attendu, enregistrant une croissance modeste, ce qui représente un défi ⁠pour le gouvernement de la Première ministre Sanae ‌Takaichi, dans un contexte de hausse du coût de la vie qui nuit à la confiance des ménages et à la demande intérieure.

La Chine, la Corée du Sud et Taïwan figuraient parmi les ​marchés fermés, laissant les devises et les obligations au calme, mais les métaux précieux sous une nouvelle pression.

La ‌Bourse de Tokyo progresse de 0,08%, alors que des données économiques plus faibles que prévu et une accalmie post-électorale freinent les mouvements.

Les actions de Hong Kong ont grimpé lundi lors d'une demi-journée de séance, tirées par les valeurs des ​matériaux, dans un contexte de faibles volumes à l'approche des vacances du Nouvel An lunaire, les marchés continentaux étant déjà fermés pour une semaine. La Bourse de Hong Kong a avancé de 0,52%.

TAUX / CHANGES

Les marchés américains sont fermés lundi à d'un jour férié.

Le yen japonais a commencé la semaine sur une note négative après avoir enregistré de solides gains la semaine dernière grâce à l'apaisement ⁠des inquiétudes budgétaires, tandis que le billet vert est stable, les données modérées sur l'inflation ayant renforcé les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard dans l'année.

Le yen japonais abandonne 0,34% pour atteindre 153,20 yens pour un dollar américain.

Le dollar gagne 0,05% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,03% à 1,1863 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent peu lundi, les investisseurs évaluant les implications sur le marché des prochaines négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à apaiser les tensions, dans un contexte d'augmentation prévue de l'offre de l'Opep+.

Le Brent perd 0,03% à 67,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne lui aussi 0,03% à 62,87 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 10h00 Production industrielle décembre

- sur un mois -1,5% 0,7%

- ​sur un an 1,3% 2,5%

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)