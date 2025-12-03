 Aller au contenu principal
Clariane cède un portefeuille d'actifs de santé en Belgique
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 09:10

Clariane annonce la cession, à la société immobilière belge Care Property Invest, d'un portefeuille composé des murs de 9 maisons de repos et de soins développées entre 2010 et 2025 et opérées par Korian Belgium.

Ces maisons, situées à Soignies, Heers, Lummen, Meldert, Diepenbeek, Heverlee, Halen, Lille et Hoeselt, resteront exploitées par Korian Belgium dans le cadre de contrats de bail conclus pour une durée de vingt ans.

La valeur des actifs cédés s'établit à 143 millions d'euros. Compte tenu de son pourcentage de détention dans ce portefeuille immobilier (52,2%), la quote-part revenant à Clariane s'établit à environ 74 MEUR.

Cette opération contribuera à la réduction l'endettement et du levier financier du groupe de prise en charge de la dépendance, dans le prolongement du plan de renforcement de la structure financière finalisé en juillet dernier.

