L'Europe vue en légère baisse avec l'incertitude géopolitique

Ancienne Bourse de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, dans un ‌contexte d'incertitude géopolitique liée au Moyen-Orient et de flambée des rendements obligataires à l'échelle mondiale.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,18% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent ​un recul de 0,16% pour le Dax à Francfort et pour le FTSE de la Bourse de Londres. Le Stoxx 600 est quant à lui indiqué en baisse de 0,14%.

Les marchés d'actions connaissent une série de séances marquées par la prudence alors que les négociations au Moyen-Orient sont à nouveau dans l'impasse et que les cours du pétrole se maintiennent à des niveaux élevés, supérieurs ​à 90 dollars pour le baril de Brent.

Le président américain, Donald Trump, a déclaré lundi qu'aucune négociation n'était prévue avec l'Iran, ce qui a exacerbé les craintes des investisseurs quant à une pérennisation du blocus du trafic maritime dans le détroit stratégique ​d'Ormuz.

Les opérateurs suivent également avec attention les fluctuations du marché obligataire, lui aussi affecté par les ⁠perspectives inflationnistes déclenchées par le conflit, mais aussi par l'augmentation générale des dépenses publiques et par un environnement de plus en plus concurrentiel dans les émissions de titres de ‌dette.

Les tensions se sont quelque peu apaisées au cours des heures de négociation en Asie, mais le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans s'est établi mardi à un pic depuis 2007, à 5,3371%, tandis que les bons à 10 ans ont atteint un niveau sans précédent depuis janvier ​2025.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans ‌et à 30 ans ont pour leur part atteint leur plus haut niveau depuis 2011, tandis qu'en France le taux du ⁠titre à 10 ans a fini la séance de mardi à un pic jamais vu depuis 2008.

Le marché obligataire subit également la pression exercée par la hausse vertigineuse des émissions de dette des grandes entreprises engagées dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

"En substance, l'investisseur occasionnel sur le marché obligataire, notamment sur les obligations à long terme et les obligations d'État, se montre un peu plus ⁠sensible aux prix à un moment où ‌les émissions de dette sont nombreuses", a déclaré Jack Chambers, stratège chez ANZ.

Une nouvelle adjudication d'obligations américaines à 20 ans est prévue ce mercredi, ce ⁠qui ne manquera pas d'attirer l'attention des investisseurs.

À l'ordre du jour figurent également la publication des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et dans la zone euro, ainsi que le compte rendu de ‌la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), qui pourraient tous apporter davantage d'indications sur l'évolution des taux d'intérêt dans les mois à venir.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N44F151]

A WALL STREET

La ⁠Bourse de New York a fini en baisse mardi, sous l'effet notamment du repli de titres technologiques, alors que les incertitudes ⁠liées au conflit au Moyen-Orient ont porté les ‌rendements obligataires à des niveaux records.

L'indice Dow Jones a cédé 0,22%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,69%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,33%.

Parmi les secteurs majeurs ​du S&P-500, les technologies de l'information ont subi mardi la plus forte baisse de la séance, avec ‌un repli de 1,9%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de plus de 3%, plombé par les valeurs technologiques, dans le sillage de Wall Street la veille.

Le Kospi de la Bourse de Séoul, à forte composante ​technologique, recule quant à lui de plus de 5 %.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations cède 2,73%, tandis que le SSE Composite de Shanghaï perd 2,2%.

L'action Unitree, le fabricant de robots humanoïdes le plus connu de Chine, s'envole de près de 500% lors de son début en Bourse à Shanghai, un événement que les investisseurs considèrent comme un tournant décisif pour le ⁠secteur, devenu un champ de bataille majeur dans la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis.

La Bourse de Hong Kong avance de 0,24%.

TAUX /CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,8 point de base à 4,6882%, tout en restant à un niveau élevé. Le deux ans perd 1,7 point de base à 4,1581%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,10% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,09% pour s'établir à 1,1584 dollar.

PÉTROLE

Le Brent avance de 0,54% à 91,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,62% à 85,47 dollars, les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran restant au point mort.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 Prix à la consommation juillet

- sur un mois 0,3% 0,1%

- sur un ​an 2,9% 2,6%

EZ 09h00 Inflation (définitive) juillet

- sur un mois 0,2% -0,1%

- sur un an 2,9% 2,9%

(Edité par Jean-Stéphane Brosse)