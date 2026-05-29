Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente vendredi à l'ouverture, les investisseurs restant dans ‌l'expectative face à l'éventualité annonce d'un accord entre Washington et Téhéran pour prolonger leur cessez-le-feu et rouvrir le détroit d'Ormuz.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,29% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une ​hausse de 0,25% pour le Dax à Francfort, de 0,04% pour le FTSE à Londres et de 0,19% pour le Stoxx 600.

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus jeudi à un accord sur un protocole d'entente pour prolonger leur cessez-le-feu de 60 jours et lever les restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz avant de discuter des points de contentieux les plus délicats, a appris Reuters de sources informées, qui indiquent également que le président Donald ​Trump n'a pas encore donné son feu vert.

La presse officielle iranienne a pour sa part démenti la finalisation du plan, ce qui invite à la prudence, surtout après des semaines d'impasse tendue qui ont abouti jeudi à des accusations mutuelles entre Washington et Téhéran d'avoir violé leur trêve en vigueur ​depuis début avril par de nouvelles attaques dans le Golfe.

Pour l'instant, et dans l'attente d'une éventuelle officialisation d'un accord ⁠qui constituerait une avancée majeure dans les négociations, la réaction des marchés est modérée, le dollar et les obligations d'État restant relativement stables.

Les analystes soulignent qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran, bien qu'il ‌soit bien accueilli à court terme, ne devrait pas suffire à freiner rapidement la spirale inflationniste déclenchée par la flambée vertigineuse des prix des carburants.

"Le marché part déjà du principe qu'un accord va être conclu et que le détroit va rouvrir", a déclaré Jason Wong, stratège chez BNZ.

"L'essentiel, c'est que cela élimine le risque extrême d'une issue vraiment, vraiment ​catastrophique. Je ne pense pas que cela donne le feu vert pour faire chuter le ‌prix du pétrole de 20 dollars ou les bons du Trésor de 20 points", a-t-il ajouté.

Les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne seront ⁠publiés plus tard dans la journée et, même si la hausse des prix devrait être relativement modérée, cela devrait renforcer les anticipations du marché quant à une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en juin.

Des données publiées jeudi aux Etats-Unis ont montré que l'inflation PCE a augmenté en avril à son rythme le plus important en trois ans dans le sillage de la hausse des prix de l'énergie, tandis que la croissance au premier ⁠trimestre a été revue à la baisse.

PÉTROLE

La baisse ‌des prix du pétrole est plutôt modérée vendredi, le Brent reculant de 1,12% à 92,66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 1,2% à 87,83 ⁠dollars.

Sur la semaine, le cours du Brent, référence mondiale du marché, devrait reculer d'environ 10%, soit la plus forte baisse depuis début avril.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N42522M]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, ses ‌trois principaux indices s'établissant à des records de clôture pour la deuxième séance consécutive, après des informations de presse selon lesquelles les Etats-Unis et l'Iran se sont entendus sur un protocole d'accord.

L'indice Dow ⁠Jones a gagné 0,05%,le S&P-500, plus large, a pris 0,58%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,91%.

Au-delà des espoirs géopolitiques, l'intérêt ⁠suscité par l'intelligence artificielle (IA) reste un facteur clé pour ‌expliquer la performance de la Bourse de New York.

Dell a revu jeudi soir à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, indiquant que l'expansion des centres de données stimule la demande pour ses ​serveurs optimisés pour l'IA.

L'action du groupe américain bondit de près de 40% dans les échanges après la clôture.

EN ASIE

L'indice Nikkei de ‌la Bourse de Tokyo atteint vendredi des niveaux record, porté par un regain d'optimisme quant à la possibilité d'un accord de paix au Moyen-Orient et par l'intérêt pour les actions liés à l'IA après les perspectives optimistes de Dell Technologies.

Les chiffres publiés vendredi ​montrent par ailleurs que l'inflation à Tokyo reste inférieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque du Japon (BoJ), mais la reprise de la production industrielle maintient bien vivante la perspective d'une hausse des taux d'intérêt le mois prochain.

Les Bourses chinoises peinent à trouver une direction sur fond de prise de bénéfices dans le secteur des semi-conducteurs.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,1% et le CSI 300 des grandes capitalisations ⁠avance de 0,67%.

La Bourse de Hong Kong avance de 0,92%, porté par le groupe Lenovo, le fabricant chinois d'ordinateurs personnels s'envolant de plus de 20% après les prévisions de Dell aux Etats-Unis.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,4 point de base à 4,4414%, tandis que celui de l'obligation à deux ans est quasi stable à 4,0205%.

Sur le marché des changes, le dollar grappille 0,03% face à un panier de devises de référence, dans l'attente de plus amples détails sur l'accord au Moyen-Orient.

L'euro perd 0,09% à 1,1641 dollar.

Le yen s'échange vendredi à 159,30 pour un dollar, juste en dessous de la barre des 160 yens qui a entraîné par le passé des interventions des autorités japonaises.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 29 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Prix à l'importation avril

- sur un mois +1,1% +3,6%

- sur un an +5,3% +2,3%

FR 06H15 PIB (final) T1

- sur un trimestre 0,0% 0,0%

- sur un an +1,1%

FR 06H15 Inflation (flash) mai

- sur un an +2,9% +2,5%

- sur un mois

FR 06h15 Emploi salarié T1 -0,1%

DE 07h55 Taux de chômage mai 6,4% 6,4%

DE 12h00 Inflation (flash) mai

- sur ​un mois +0,1% +0,6%

- sur un an +2,9% +2,9%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)