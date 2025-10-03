L'Europe vue en hausse avant les PMI

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert avant la publication des PMI en Europe. La fermeture partielle des activités de l'administration fédérale américaine a empêché hier la publication de l'indicateur des inscriptions hebdomadaires au chômage et compromet fortement la publication du rapport sur l'emploi américain ce vendredi. Hier, les principaux indices américains ont été soutenus par le secteur de la technologie. Côté valeurs, Legrand se renforce dans les datacenters avec le rachat d'Avtron outre-Atlantique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Kaufman & Broad

Kaufman & Broad a déclaré un chiffre d’affaires global de 744,7 millions d’euros, en hausse de 6,2%, sur les neuf premiers mois de l’année. Uniquement sur l’activité Logement, les revenus sont en très modeste hausse de 0,13%, à 599,2 millions d’euros. De son côté, la marge brute est passée de 146,2 à 149,2 millions d’euros, tandis que le résultat net part du groupe s’est élevé à 33,3 millions d’euros, contre 31,1 millions d’euros à la même période un an plus tôt. Au niveau des perspectives, le promoteur a confirmé l’ensemble de ses objectifs financiers annuels.

Legrand

Legrand annonce l'acquisition d'Avtron Power Solutions, spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l'énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters. L'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 350 millions de dollars sur l'année 2025 avec une rentabilité élevée. Elle emploie 600 personnes et dispose de cinq sites industriels répartis entre l'Amérique du Nord et l'Europe.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé un accord définitif avec le groupe brésilien GG10, propriétaire de la marque G-Haus, pour la cession de Tumelero, enseigne de distribution de matériaux de construction au Brésil, avec une forte présence dans le sud du pays. La transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait intervenir d'ici fin 2025. Tumelero exploite actuellement 16 magasins et 1 centre logistique dans l'État de Rio Grande do Sul, emploie environ 580 salariés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros en 2024.

Winfarm

Au premier semestre 2025, Winfarm a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 74,5 millions d'euros, en progression de 6,5% sur un an. L’Ebitda ressort à 2,4 millions d'euros, contre 196 000 euros au premier semestre 2024. La perte nette sur ce semestre s'est fortement réduite sur un an, passant de 2,7 millions d'euros, à 653 000 euros. Sur la période, Winfarm a généré des flux de trésorerie issue de l’activité de 2,4 millions d'euros, affichant une nette progression de 2,5 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la production industrielle sera connue à 8h45.

L'indice PMI Composite en septembre et l'indice PMI des services seront communiqués à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Les prix à la production en août en zone euro seront dévoilés à 11H00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,10 % à 1,1725 dollar.

Hier à Paris

Soutenus par les valeurs technologiques et du luxe, les indices européens, hormis Londres, ont clôturé à nouveau dans le vert, malgré le shutdown aux États-Unis (shutdown). Les actions du secteur des semi-conducteurs se sont nettement distinguées ce jeudi, suite à un accord scellé entre les deux groupes sud-coréens (Samsung Electronics et SK Hynix) et OpenAI. Gagnant 1,13%, le CAC 40 a dépassé la barre des 8000 points (8056). Il affiche un plus haut en clôture depuis fin mars 2025. L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,26% à 5651 points, un niveau record.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en zone positive. Le "shutdown" a empêché la publication de l'indicateur des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, ne permettant pas également la publication du rapport sur l'emploi prévu ce vendredi. Les principaux indices ont été soutenus par le secteur de la technologie. Côté valeurs, Berkshire Hathaway a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l'activité chimique d'Occidental Petroleum.Le Dow Jones a progressé de 0,17% à 46519 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,39% à 22844 points.