France: la production industrielle recule de 0,7% en août, selon l'Insee
information fournie par Boursorama avec AFP 03/10/2025 à 10:31

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La production industrielle française a reculé de 0,7% en août par rapport à juillet, affectée par le repli de même ampleur de l'industrie manufacturière, notamment les matériels de transport, a indiqué vendredi l'Insee.

Ce repli de la production industrielle fait suite à une baisse de 0,1% en juillet par rapport à juin, nettement moindre qu'annoncé initialement (-1,1%) par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L'évolution de l'industrie manufacturière en juillet a également été révisée en hausse, désormais affichée à -0,5% contre -1,7% initialement, en raison de "l'intégration de réponses tardives dans la construction aéronautique et spatiale".

En août, par rapport au mois précédent, la production manufacturière a souffert de la baisse de la fabrication de matériels de transport (-4,5% après -3,9%) et de celle de la cokéfaction et raffinage (-4,7% après +4,2%).

Le recul est plus modéré pour les industries agro-alimentaires (-0,3% après -1,2%) tandis que la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques a rebondi de 1,2% (après -2,5%). Elle est restée stable dans les autres produits industriels, qui regroupent la métallurgie, la chimie ou la pharmacie.

De juin à août, comparé à la même période en 2024, la production industrielle s'est inscrite en hausse de 1,3% et la production manufacturière de 1,6%, tirée par les matériels de transport (+11,7%).

Dans la construction, la production a progressé de 1,2% en août par rapport à juillet (+0,6%), mais de juin à août, elle est inférieure de 2,8% à celle de la même période en 2024.

