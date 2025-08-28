L'Europe vue dans le vert, Nvidia plutôt en ligne avec les attentes

Les traders de BGC, une société de courtage internationale située dans le centre financier Canary Wharf à Londres

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture après la forte baisse du début de semaine et les résultats de Nvidia.

Les contrats à terme suggèrent une ouverture en progression de 0,14% pour le CAC 40 parisien, de 0,15% pour le FTSE à Londres, une poussée de 0,19% pour le Dax à Francfort, et une revalorisation de 0,02% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs continuent d'acheter à la baisse en Europe après la chute des indices du début de semaine, notamment plombés par la situation politique en France.

Les résultats de Nvidia, publiés mercredi soir, devraient également agiter les marchés jeudi alors que le géant américain a fait état d'un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes au deuxième trimestre mais que les perspectives de ses activités en Chine inquiètent.

"Nous nous attendons à ce que l'action se négocie modestement après un trimestre en ligne et des prévisions dans un contexte d'attentes élevées à l'approche de l'appel", ont réagi les analystes de Goldman Sachs dans une note, le titre Nvidia ayant perdu 2,8% dans les échanges après bourse à New York.

Après le ton plus 'dovish' adopté par le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) récemment, les investisseurs parient également toujours plus sur une baisse des taux de l'institution lors de la réunion de septembre.

Le marché évalue actuellement à 88,7% la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed le 17 septembre, contre 61,9% il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME Group.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, alors que les investisseurs attendent la publication des résultats trimestriels de Nvidia, prévus après la clôture des marchés.

L'indice Dow Jones a gagné 0,32%, ou 147,16 points, à 45.565,23 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 15,46 points, soit 0,24% à 6.481,40 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 45,87 points, soit 0,21% à 21.590,14 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo, qui avait ouvert en baisse après les résultats de Nvidia, prend 0,65% dans l'attente de la réaction à Wall Street aux résultats du géant américain.

En Chine, les indices progressent. Le SSE Composite de Shanghai se renforce de 0,05% et le CSI 300 inscrit une hausse de 0,65% tandis que l'indice hongkongais Hang Seng perd 0,91%.

TAUX

Les rendements américains sont plutôt stables.

Le rendement du Treasury à dix ans perd 1,5 pb à 4,227% et le rendement du titre à deux ans 0,8 pb à 3,6147%.

CHANGES

Le dollar est à la baisse jeudi après de nouveaux propos d'un gouverneur de la Fed évoquant une baisse probable des taux en septembre.

En Asie, le yen décline de 0,21% à 147,9 yens pour un dollar, le dollar australien prend 0,05% à 0,6506 dollars.

Le dollar lâche 0,09% face à un panier de devises de référence, l'euro prend 0,01% à 1,1638 dollar, et la livre sterling 0,03% à 1,3501 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont à la baisse jeudi, les investisseurs évaluant les perspectives de demande américaine et indienne alors que Washington a imposé de nouveaux droits de douane au pays.

Le baril de Brent recule de 0,91% à 67,43 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,84% à 63,61 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 28 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

CH 07h00 Croissance du PIB T2 0,1% 0,5%

EU 08h00 Masse monétaire M3 juillet 3,5% 3,3%

EU 09h00 Sentiment économique août 96.0 95.8

USA 12h30 Croissance du PIB T2 3,1% 3%

USA 12h30 Inscriptions hebdo au chômage semaine au 230k 235k

23 août

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)