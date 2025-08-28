 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia : les investisseurs font la fine bouche sur les résultats
information fournie par AOF 28/08/2025 à 09:47

(AOF) - Nvidia a présenté hier soir des résultats meilleurs que prévu, mais son activité de produits pour les centres de données a déçu. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler de 59% à 26,42 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,05 dollar, dépassant les attentes à 4 cents. Ses revenus ont bondi de 56% à 46,7 milliards de dollars, surpassant les attentes s'élevant à 46,06 milliards de dollars.

Son activité de produits pour les centres de données a vu ses revenus augmenter de 56% à 41,1 milliards de dollars. Ils sont ressortis sous les attentes de Wall Street.

Au troisième trimestre, le groupe technologique cible en moyenne 54 milliards de dollars de ventes, là où le marché anticipe 53,14 milliards de dollars. La marge brute ajustée, une mesure très suivie de la rentabilité, est attendue en moyenne à 73,5% contre 72,7% au deuxième trimestre. La société précise ne pas voir prévu de livraisons de H20 vers la Chine dans ses perspectives en raison de l'incertitude réglementaire.

En parallèle à ces résultats, Nvidia a annoncé un programme de rachat d'actions de 60 milliards de dollars.

