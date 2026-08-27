L'Europe vue dans le vert, Nvidia favorise le retour des acheteurs

Les grandes Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse jeudi matin, les investisseurs choisissant de se focaliser sur les bons résultats de Nvidia plutôt que sur la remontée des rendements obligataires américains. A en croire les contrats à terme sur les principaux indices de référence, le CAC 40 parisien pourrait gagner près de 0,1% à l'ouverture, tout comme le DAX à Francfort tandis que l'Euro STOXX est attendu en progression de 0,2%.

Nvidia alimente l'optimisme des marchés

Rassurés par la solide publication de Nvidia, le géant américain des puces dédiées à l'intelligence artificielle, les investisseurs semblent décidés à revenir prudemment vers les actifs risqués.

Le fabricant de processeurs a dévoilé hier soir, après la clôture de Wall Street, des comptes trimestriels meilleurs que prévu, confirmant la vigueur persistante des investissements dans les infrastructures pour l'IA.

Ses perspectives ont en outre rassuré les investisseurs sur le fait que la demande pour ses produits était toujours aussi solide.

Lors de sa conférence téléphonique, le groupe californien a déclaré s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 70% sur son prochain exercice 2027/2028, alors que les analystes anticipaient une hausse de l'ordre de 45% jusqu'ici.

"Les résultats de Nvidia rassurent à court terme sur la solidité de la demande", réagit Charu Chanana, la responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo Banque.

"Le cycle des infrastructures IA conserve son dynamisme, la production de l'architecture Rubin démarre et la contrainte majeure demeure l'approvisionnement en composants", explique-t-elle.

Un discours à ne pas manquer demain

Outre la "tech", l'attention des investisseurs est également centrée sur les banques centrales alors que le colloque de Jackson Hole s'ouvre aujourd'hui dans le Wyoming.

Le grand rendez-vous de la semaine n'interviendra cependant pas avant demain, avec la prise de parole de Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs à toute indication concernant le niveau élevé de l'inflation, la croissance de l'économie et les taux, dans l'idée d'obtenir quelques indices supplémentaires sur ce que la Fed pourrait faire en septembre.

En attendant son discours, les rendements obligataires souverains remontent un peu, celui des bons du Trésor américain à dix ans revenant au-delà de 4,66% après être tombé à 4,62% hier.

Le marché pétrolier reste orienté à la baisse jeudi, prolongeant sa forte chute des quatre séances précédentes alors que les investisseurs cherchent toujours à déterminer si les initiatives visant à mettre fin à la guerre contre l'Iran et à rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz sont véritablement susceptibles de porter leurs fruits.

Le Brent reflue de 0,4% sous 87,4 dollars le baril. Il a dégringolé de près de 8,5% sur la semaine écoulée. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,7% à 81,6 dollars et s'inscrit en baisse de plus de 7% en une semaine.

Côté statistiques, pour la séance du jour, les investisseurs surveilleront aux Etats-Unis les chiffres de la balance commerciale, des stocks des grossistes et des demandes d'allocations chômage.

En zone euro, les intervenants attendent surtout la publication à l'heure du déjeuner des "minutes" de la réunion de juillet de la BCE, à l'issue de laquelle les taux directeurs avaient été maintenus inchangés.

Le compte-rendu devrait confirmer une orientation en faveur d'une hausse des taux lors de la réunion de septembre, une perspective déjà totalement intégrée par les investisseurs.