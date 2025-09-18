L'Europe vue dans le vert, les investisseurs digèrent les annonces de la Fed

Des traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

par Diana Mandia

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture après la première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis le début l'année, les investisseurs évaluant désormais leurs paris pour les mouvements futurs de la banque centrale.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,21% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,47% pour le Dax à Francfort et de 0,09% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un gain de 0,27%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste de l'année, dans un contexte de craintes d'un affaiblissement du marché du travail. Selon les projections de la Fed, deux réductions supplémentaires de 25 points de base chacune sont attendues cette année.

Cependant, lors de la conférence de presse qui a suivi la décision, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la baisse répondait à une gestion des risques, ajoutant qu'il ne voyait pas la nécessité d'agir rapidement sur les taux et que l'institution se trouvait dans une situation de "réunion après réunion" en ce qui concerne les perspectives sur les coûts d'emprunt, ce qui semble moins accommodant que ne le souhaitaient les opérateurs.

"La Fed continue d'annoncer de nouvelles baisses de taux, mais elle prévoit toujours une croissance satisfaisante, ce qui est une combinaison positive pour les marchés boursiers", a déclaré Shane Oliver, économiste chez AMP à Sydney. "Je pense toutefois que les gains seront quelque peu limités, car les marchés ont déjà connu une forte reprise en anticipation de la baisse des taux de la Fed et devraient donc connaître une pause ou une correction à court terme", a-t-il ajouté.

Les banques centrales continueront de dominer l'actualité des marchés jeudi, notamment avec la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) à 11h00 GMT, qui devrait opter pour le statu quo en raison des craintes d'une inflation persistante.

En France, une forte mobilisation est par ailleurs attendue jeudi dans le cadre de multiples appels à faire grève contre les coupes budgétaires envisagés par le gouvernement afin de freiner l'explosion de la dette publique.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après que la Fed a décidé de baisser ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage.

L'indice Dow Jones a gagné 0,57%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,10% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,32%.

EN ASIE

A Tokyo, l'indice Nikkei avance de 1,48% à 45.455,32, soutenu par les valeurs technologiques, après la baisse des des taux d'intérêt par la Fed.

Les opérateurs se focalisent également sur la réunion de deux jours de la Banque du Japon (BoJ), qui s'achèvera vendredi et au cours de laquelle les taux devraient être maintenus à leur niveau actuel, même si les marchés seront attentifs à tout indice permettant de savoir quand la banque centrale pourrait reprendre ses hausses des coûts d'emprunt.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,27% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,17%, aidés par les gains du secteur des semi-conducteurs après que la presse a rapporté que les groupes technologiques chinois avaient été interdits d'acheter des puces de l'Américain Nvidia.

La banque centrale chinoise a par ailleurs laissé jeudi son taux directeur inchangé, les autorités ne semblant pas pressées d'assouplir la politique monétaire malgré la décision prise quelques heures plus tôt par la Fed de réduire ses taux.

La Bourse de Hong Kong recule en revanche de 0,27%

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,2 point de base à 4,0641%. Le deux ans perd quant à lui près d'un point de base à 3,5384%. Ils avaient avancé la veille à la suite des déclarations de Jerome Powell sur la trajectoire des taux.

CHANGES

Le dollar américain s'apprécie jeudi après avoir reculé à son plus bas niveau depuis trois ans et demi, alors que les traders s'efforcent d'évaluer les conséquences du discours de Jerome Powell sur les taux.

Le billet vert gagne 0,32% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,15% à 1,1794 dollar.

La livre sterling cède 0,13% face au dollar avant la décision de la BoE, et grappille 0,05% face à l'euro.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent pour la deuxième séance consécutive jeudi, en raison des inquiétudes concernant le marché du travail américain et l'excédent de l'offre.

Le Brent recule de 0,4% à 67,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0, 48% à 63,74 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 13 240.000 263.000

chômage septembre

USA 12h30 Indice Philly Fed septembre 2,5 -0,3

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)