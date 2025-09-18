France: plus de 100.000 entreprises créées par mois cet été, une première, annonce l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le nombre de créations d’entreprises en France a dépassé 100.000 en août, tout comme en juillet selon des chiffres corrigés publiés jeudi, une première depuis le début de la série statistique en 2000, selon l'Insee.

102.961 entreprises ont été créées en août, en données exprimées corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, a annoncé l'Institut national de la statistique.

Le nombre de créations en juillet, initialement annoncé à 99.632, a finalement lui aussi franchi le seuil des 100.000, pour atteindre 100.330 nouvelles entreprises.

Les créations ont progressé de 2,6% en août par rapport à juillet, après une hausse de 0,8% en juillet (révisé en hausse de 0,1 point).

Ce dynamisme, explique l'Insee, est principalement porté par les immatriculations de micro-entrepreneurs, en forte accélération sur le mois (+3,6% à 68.464 après +1,4% en juillet), et par les créations de sociétés (+1,9% à 25.707 après +0,2%). En revanche, les entreprises individuelles classiques poursuivent leur repli (-2,6% à 8.789 après -2,1%).

Sur les douze derniers mois (septembre 2024 à août 2025) et en données brutes, le nombre total d’entreprises créées augmente de 0,6% par rapport aux douze mois précédents, avec une hausse de 1,9% pour les micro-entrepreneurs et de 1,8% pour les sociétés, mais un recul de 10,8% pour les entreprises individuelles classiques.

Sur les huit premiers mois de l'année 2025, 757.593 entreprises ont été créées, dont 489.739 micro-entreprises, 198.091 sociétés et 69.763 entreprises individuelles classiques.

Par secteur, les créations progressent fortement sur un mois dans les activités de soutien aux entreprises (+4,5%), les services aux ménages (+4,1%) et l’industrie (+5,7%). Le commerce, incluant la réparation automobile, reste dynamique (+2,6%). À l’inverse, les activités financières et d’assurance (-2,3%) et l’enseignement, santé et action sociale (-5,1%) reculent.