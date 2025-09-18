 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Roche annonce qu'il va racheter le californien 89bio pour environ 3,5 mds USD
information fournie par Boursorama avec AFP 18/09/2025 à 10:53

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant pharmaceutique suisse Roche a annoncé jeudi une offre pour racheter 89bio,Inc., une entreprise californienne spécialisée dans le traitement des maladies du foie et cardiométaboliques, pour un total d'environ 3,5 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros).

Unanimement approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, l'offre propose aux actionnaires de cette entreprise cotée au Nasdaq 14,50 dollars par action, indique Roche dans un communiqué.

S'y ajouteront des certificats de droits de vote non-négociables pouvant aller jusqu'à 6 dollars par titre, en fonction de certaines étapes du développement de pegozafermin, un traitement en cours d'étude, précise le groupe suisse.

Cette offre représente une prime d'environ 79% par rapport au cours de clôture mercredi, indique 89bio dans un communiqué séparé.

La transaction doit permettre à Roche de s'emparer de pegozafermin, un traitement en phase avancée de développement, contre la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique.

Roche espère finaliser la transaction durant le quatrième trimestre.

