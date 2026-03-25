L'Europe ouvre dans le vert, espoirs d'un plan de paix au Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en ‌nette hausse mercredi en début de séance, portées par l'espoir d'une détente au Moyen-Orient, après ​que plusieurs médias ont rapporté que les États-Unis auraient présenté à l'Iran un plan visant à mettre fin à la guerre.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,51% à 7.861,11 points ​vers 08h17 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,78% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,93%.

L'indice EuroStoxx ​50 est en hausse de 1,67%, le FTSEurofirst ⁠300 de 1,45% et le Stoxx 600 de 1,42%.

Les informations selon lesquelles les États-Unis ‌auraient présenté à l'Iran un plan visant à mettre fin à la guerre sont bien accueillies par les investisseurs, qui souhaitent voir ce conflit ​prendre afin d'éloigner le spectre ‌de l'inflation.

Le président américain Donald Trump a pour sa part ⁠fait état de progrès dans les négociations qu'il dit en cours entre les Etats-Unis et l'Iran.

La situation reste toutefois volatile, Téhéran ayant une nouvelle fois démenti l'existence de pourparlers directs ⁠avec Washington, tandis qu'Israël ‌et l'Iran poursuivent mercredi leurs frappes aériennes respectives.

L'incertitude quant à la reprise ⁠de la navigation dans le détroit d'Ormuz et des exportations de pétrole depuis le ‌golfe Persique, ainsi que les signes indiquant que la remontée des prix ⁠du pétrole commence déjà à entraîner des répercussions économiques, pourraient toutefois ⁠tempérer la réaction des ‌marchés face aux annonces retentissantes de Donald Trump.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine ​Lagarde, doit prendre la parole ce mercredi matin ‌lors d'une conférence à Francfort, et ses déclarations seront suivies avec beaucoup d'attention, les investisseurs craignant que les ​banques centrales n'adoptent une politique monétaire plus restrictive.

Aux valeurs, Orange perd 1,25% après avoir annoncé mercredi des négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue d'un projet de ⁠cession de Globecast, son activité de services médias.

Les valeurs énergétiques souffrent avec le recul des prix du pétrole, TotalEnergies évoluant en légère baisse dans les premiers échanges.

Ailleurs en Europe, le site de vente en ligne de vêtements Asos grimpe de 9% après une hausse de près de 50% de son bénéfice de base ajusté au premier semestre.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)