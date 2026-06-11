L'Europe vue dans le rouge, le détroit d'Ormuz dans le viseur avant la BCE

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 et des informations sur le cours des actions des sociétés sont affichés sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, exploitée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, face ‌à un regain de tensions dans le détroit d'Ormuz entraînant son obstruction complète par Téhéran, tandis que la décision de politique monétaire de la BCE est attendue dans ​la journée.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,48% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,4% pour le Dax à Francfort, de 0,37% pour le FTSE à Londres et de 0,53% pour le Stoxx 600.

Le trafic dans le détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en pétrole, était ​déjà fortement perturbé depuis le début du conflit fin février, entraînant son interruption de facto, bien que quelques navires parvenaient toujours à transiter.

En représailles à de nouvelles frappes américaines contre l'Iran, Téhéran a annoncé jeudi la ​fermeture du détroit d'Ormuz, y compris aux pétroliers et aux navires commerciaux, précisant que ⁠tout bâtiment tentant de le franchir serait pris pour cible.

Par conséquence, les cours du pétrole progressent mais de façon modérée, se maintenant sous la ‌barre des 95 dollars le baril.

Le Brent prend 1,07% à 94,10 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,26% à 91,16 dollars.

Bien que l'annonce de Téhéran ne vienne pas changer la donne pour le pétrole, les derniers développements ​dans la région creusent toutefois davantage le pessimisme des investisseurs ‌quant à une sortie sous peu du conflit qui a entraîné une flambée des prix.

"Cela suggère une fois de ⁠plus qu'un accord est encore loin d'être conclu et que les flux énergétiques en provenance du golfe Persique resteront fortement limités", ont déclaré les analystes d'ING dans une note adressée à leurs clients.

Aux États-Unis, l'inflation a connu mercredi sa plus forte accélération en rythme annuel depuis avril 2023, s'établissant à 4,2% en mai, malgré une ⁠décélération sur un mois à 0,5%.

En ‌plus de la géopolitique et de l'ouverture de la Coupe du Monde de football, la journée sera marquée sur le plan ⁠plus strictement financier par la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait relever de 25 points de base ses taux directeurs.

LES VALEURS À SUIVRE :

À ‌WALL STREET

La Bourse de New York a fini mercredi en repli de plus de 1%, plombée par des pertes supplémentaires du secteur des ⁠semiconducteurs et par l'incertitude provoquée par le regain des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, dont le cessez-le-feu a ⁠de nouveau été fragilisé par des attaques.

L'indice ‌Dow Jones a cédé 1,87%, ou 953,33 points, à 49.918,78 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 119,66 points, soit 1,62%, à 7.266,99 points.

Le Nasdaq Composite a reculé ​de son côté de 509,32 points (1,98%) à 25.169,50 points.

EN ASIE

Les marchés boursiers asiatiques reculent ‌jeudi après une légère hausse en début de séance, pénalisés par une vague de ventes à Wall Street provoquée par les données de l'inflation américaine et par le regain de tensions dans le ​détroit d'Ormuz.

La Bourse de Tokyo cède 0,04%.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,36% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,73%.

La Bourse de Hong Kong perd quant à elle 0,99%

CHANGES / TAUX

Sur le marché des changes, le billet vert se maintient, réagissant peu aux derniers développements du conflit ⁠au Moyen-Orient.

"Le marché souffre encore d’une certaine lassitude face à l’actualité. Il y a quelques semaines, ce type d’escalade aurait probablement fait remonter le Brent au-dessus des 100 dollars le baril et fait bondir le dollar", a déclaré Nick Twidale, analyste en chef des marchés chez ATFX Global.

Le dollar abandonne 0,01% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,11% à 1,1548 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est stable (+0,2 point de base) à 4,5423%, tout comme le deux ans (+0,6 point de base) à 4,1330%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 219.000 225.000

6 juin

USA 12h30 Prix à la production mai +0,7% +1,4%

- sur ​un an +6,4% +6,0%

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)