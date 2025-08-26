L'Europe vue dans le rouge, inquiétudes sur l'indépendance de la Fed

par Mara Vilcu

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge mardi à l'ouverture, alors que les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) préoccupent les investisseurs après que Donald Trump a dit démettre Lisa Cook de son poste de gouverneure au sein de la banque centrale.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,22% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,59% pour le Dax à Francfort, de 0,43% pour le FTSE à Londres et de 0,39% pour le Stoxx 600.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi démettre Lisa Cook de son poste au sein du comité des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), citant des irrégularités présumées dans l'obtention de prêts immobiliers, une décision sans précédent susceptible de faire de soulever de nombreuses questions sur l'indépendance de l'institution.

"Cette décision est un nouvel exemple des inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed qui pèsent sur le dollar et a des implications pour la composition future du FOMC", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC. "Cela renforce les perspectives de baisse des taux et d'un dollar plus faible", selon lui.

La décision marque une escalade dans les efforts du locataire de la Maison blanche pour peser sur le fonctionnement de la banque centrale américaine, à laquelle il demande régulièrement, depuis son retour au pouvoir en janvier, de baisser les taux d'intérêt.

Par ailleurs, les commentaires de Jerome Powell au symposium de Jackson Hole vendredi ont incité les grandes sociétés de courtage à réviser leurs prévisions, Barclays, BNP Paribas et Deutsche Bank tablant désormais sur une baisse de 25 points de base des coûts d'emprunt le mois prochain.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment désormais à 86% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

En ce qui concerne les droits de douane, un représentant de haut de rang de l'équipe de négociateurs de la Chine sur le commerce, Li Chenggang, va se rendre cette semaine à Washington afin de mener des discussions avec ses homologues américains, a rapporté lundi la Wall Street Journal, citant des sources au fait de la question.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les investisseurs attendant les résultats trimestriels du géant des semi-conducteurs Nvidia cette semaine, tout en digérant le rallye de vendredi qui a propulsé le Dow Jones à un niveau record.

L'indice Dow Jones a cédé 0,77%, ou 349,27 points, à 45.282,47 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 27,59 points, soit 0,43% à 6.439,32 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 47,24 points, soit 0,22% à 21.449,292 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,97%. L'indice a atteint mardi son plus bas niveau depuis deux semaines, le yen s'étant raffermi après que le président américain Donald Trump a dit démettre Lisa Cook, la première femme afro-américaine à occuper le poste de gouverneure de la Fed.

Les actions chinoises progressent légèrement mardi dans un marché volatil, les valeurs liées à la consommation menant la hausse, les investisseurs se tournant vers des secteurs sous-appréciés après la récente flambée des cours.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,1% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,05%.

La Bourse de Hong Kong perd 0,21%.

CHANGES / TAUX

Le dollar baisse après que Donald Trump a dit démettre Lisa Cook de son poste de gouverneure de la Fed.

Le dollar perd 0,04% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,08% à 1,1627 dollar.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,7 points de base à 4,3023%. Le deux ans perd 1,5 point de base à 3,7148%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 3,9 points de base à 2,7189%. Le deux ans abandonne 4,5 points de base à 1,9334%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent mardi après avoir bondi de près de 2% lors de la séance précédente, les traders restant attentifs à l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine et à son impact potentiel sur l'approvisionnement en carburant de la région.

Le Brent perd 0,63% à 68,37 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,73% à 64,33 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 AOUT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Moral des ménages août 89 89

USA 14h00 Indice du Conference board août 96,2 97,2

sur la confiance des

consommateurs

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)