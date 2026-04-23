Wendel freiné au 1T par les sociétés non cotées et la dette privée

La société d'investissement Wendel, qui ne publie ni chiffre d'affaires consolidé ni résultat net au premier trimestre, a fait état jeudi d'une baisse de la valeur des parts qu'elle détient dans des sociétés non cotées.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Sont concernées, notamment, la société de capital-investissement IK Partners et le spécialiste américain de la dette privée Monroe Capital.

Les fonds de crédit privé - qui accordent des prêts aux entreprises sans être des banques - font face ces derniers mois à des demandes importantes de retraits d'argent de la part des investisseurs, signe d'un manque de confiance dans ces fonds.

Monroe Capital ne fait pas exception, a précisé Wendel, mais le fonds dédié a intégralement satisfait les demandes de sorties, qualifiées de "limitées".

Wendel, qui doit tenir compte chaque trimestre de la valeur de ses actifs en utilisant par exemple les variations en Bourse de concurrents cotés, a donc ajusté à la baisse la valeur de ses parts dans sa division dite de gestion "alternative", comprenant le capital-investissement et la dette privée.

A 158,4 euros par action, l'actif net réévalué (ANR) par action ressort donc en baisse au premier trimestre, de 3,6% par rapport à la fin d'année 2025 et de plus de 10% sur un an.

Les participations de la société d'investissement, héritière d'un grand groupe industriel lorrain, ont connu des fortunes diverses en début d'année: le réseau d'écoles internationales Globeducate a vu son chiffre progresser de 12,5%, quand la société de conseil Scalian a vu le sien diminuer de 4,9%.

Wendel a par ailleurs fait état d'une révision à la baisse de l'objectif de croissance organique du chiffre d'affaires du groupe français d'inspection Bureau Veritas, dont il a longtemps été l'actionnaire de référence.

La société d'investissement a par ailleurs finalisé mercredi l'acquisition de 56% de la société de gestion Committed Advisors, active sur le marché secondaire.

Wendel continue par ailleurs de faire le ménage dans son portefeuille d'investissement: elle a annoncé depuis le début de l'année 2026 un accord de cession de sa participation majoritaire dans Stahl, en vue de la vendre à l'allemand Henkel (Schwarzkopf, Mir, Le Chat...), ainsi qu'une sortie du capital de IHS Towers, auprès d'une filiale de MTN, géant sud-africain des réseaux mobiles

Ces deux transactions "permettront de générer environ 1,65 milliard d'euros", précise Wendel.

La société d'investissement avait publié le 26 février d'une perte nette de 151,8 millions d'euros en 2025, mise sur le compte d'obligations comptables.