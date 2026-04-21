L'Europe veut croire à une reprise des négociations
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 10:44
Une délégation américaine emmenée par le vice-président J. D. Vance doit se rendre à Islamabad, au Pakistan alors que Téhéran n'a, pour l'heure, pas encore confirmé sa présence.
Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholamhossein Mohseni Ejei, a appelé à "maintenir une préparation à 100%" face à la possibilité de nouvelles attaques américaines, selon une vidéo diffusée par l'agence IRNA. Il a évoqué une "forte probabilité" de nouvelles frappes.
Sur le marché des matières premières, le Brent gagne 0,70% à 94,59 USD et le WTI 0,19% à 86,30 USD.
Dans l'actualité des sociétés, Atos retrouve des couleurs ( 1,66%) après avoir démarré en nette baisse ce matin, le groupe de services numériques ayant abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour 2026.
Le groupe d'aéronautique et de défense Airbus ( 0,88%) a annoncé avoir trouvé un accord pour acquérir le spécialiste français de la cybersécurité Quarkslab. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.
Vivendi ( 1,18%) a publié un chiffre d'affaires en légère hausse au premier trimestre 2026. Les ventes ont atteint 69 millions d'euros sur la période, en progression de 1,3% en données organiques sur un an. Ces revenus proviennent quasi exclusivement de Gameloft, principale filiale opérationnelle du groupe.
Ailleurs en Europe, Associated British Foods (-4,62%) trébuche à Londres après avoir fait part de son intention de séparer sa chaîne de mode Primark de ses activités alimentaires, à l'issue d'un réexamen de la structure du groupe.
Au rayon des statistiques, les intervenants vont prendre connaissance de l'indice ZEW en zone euro et en Allemagne avant les ventes au détail (14h30) et les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis (16h).
Sur le marché des changes, l'euro cède 0,16% à 1,1765 USD.
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