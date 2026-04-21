LFI acte le mode de désignation de son candidat pour la présidentielle

Le fondateur de LFI Jean-Luc Mélenchon à Villeurbanne le 9 janvier 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La France insoumise a fait un pas de plus vers l'élection présidentielle de 2027, avec l'adoption du mode de désignation de son candidat, qui devrait survenir avant l'été, accélérant ainsi encore plus la quatrième course vers l'Elysée de Jean-Luc Mélenchon, a-t-on appris mardi.

La semaine dernière, LFI avait acté dans sa "feuille de route" que son "intergroupe" parlementaire (les députés, les eurodéputés et les maires, soit une centaine d'élus), "sur proposition de la Coordination des espaces, proposera une candidature pour cette investiture populaire".

Cette "feuille de route" a été approuvée par 96,6% des 68.120 militants qui ont voté. Ces derniers étaient appelés à approuver ou désapprouver ce seul texte qui était mis au vote.

La coordination des espaces de LFI (la direction du mouvement) proposera donc un nom de candidat aux élus. Mais ceux-ci ne voteront pas entre eux pour le désigner.

"Notre méthode est celle du consensus. Il n'y aura pas de difficulté pour nous à y parvenir", explique à l'AFP le député et cadre insoumis Paul Vannier, qui précise que cette désignation aura lieu "avant l'été".

"D'autres propositions de candidature peuvent être faites. Il y aura un débat" lors de la réunion de l'intergroupe, assure-t-il, alors que LFI est régulièrement critiquée pour son manque de démocratie interne.

Pour la présidentielle de 2022, l'intergroupe insoumis, beaucoup moins nombreux à l'époque puisque LFI avait fait élire seulement 17 députés en 2017, avait proposé la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait souffert d'aucune contestation.

Le fondateur de La France insoumise, qui avait pourtant appelé à être "remplacé" après 2022, semble favori pour se présenter en 2027, les cadres Insoumis ne cessant de répéter qu'il reste leur meilleur candidat.

"J'ai pas d'autres noms à vous soumettre", a expliqué Manuel Bompard sur Franceinfo mardi matin, jugeant "évident que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le meilleur candidat pour la France insoumise", et "le seul aujourd'hui qui est en mesure de qualifier la gauche au second tour, et même de battre l'extrême droite".

"Je n'ai jamais eu vocation d'être candidat à vie", a pourtant répété Jean-Luc Mélenchon devant ses militants la semaine dernière.

L'ancienne autre figure présidentiable du mouvement, François Ruffin, a quitté LFI après les "purges" des voix dissidentes en 2024.

La candidature insoumise à la présidentielle devra également récolter 150.000 parrainages citoyens.

Avant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu ces 150.000 parrainages citoyens en quatre jours.