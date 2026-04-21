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Allemagne: Forte détérioration du moral des investisseurs en avril sur fond de guerre en Iran
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 12:05

Hausse des prix des carburants et du diesel en Allemagne

Hausse des prix des carburants et du diesel en Allemagne

Le ‌moral des investisseurs allemands s'est effondré beaucoup plus ​que prévu en avril, les entreprises ressentant les conséquences économiques de la guerre en Iran ​bien au-delà de la simple flambée des prix, montre ​l'enquête mensuelle publiée mardi ⁠par l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice ressort à -17,2 ‌points ce mois-ci, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un ​chiffre à -5,0 ‌points après -0,5 en mars.

"Les répercussions économiques ⁠de la guerre en Iran sur l'économie allemande vont bien au-delà de la simple hausse ⁠des prix : ‌les entreprises s'inquiètent d'une pénurie d'approvisionnement ⁠énergétique à long terme, ce qui freine ‌les investissements et affaiblit l'effet des ⁠mesures de relance gouvernementales", a déclaré ⁠Achim Wambach, président ‌du ZEW.

La perception de la situation économique ​actuelle s'est également ‌considérablement détériorée, passant de -62,9 points en mars à -73,7 points ce mois-ci, ​contre un consensus à -70,0 points.

Les perspectives dans les secteurs de la chimie ⁠et de la pharmacie, ainsi que chez les producteurs d'acier et de métaux, se sont particulièrement détériorées, précise ZEW.

(Reportage Miranda Murray et Linda Pasquini, version française Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 12:51

    Le nucléaire est un cheval mort qu'ils disaient. Il n'y pas que le cheval.... En ce qui concerne l'économie du pays, c'est plutôt un suicide....

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