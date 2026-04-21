Allemagne: Forte détérioration du moral des investisseurs en avril sur fond de guerre en Iran

Hausse des prix des carburants et du diesel en Allemagne

Le ‌moral des investisseurs allemands s'est effondré beaucoup plus ​que prévu en avril, les entreprises ressentant les conséquences économiques de la guerre en Iran ​bien au-delà de la simple flambée des prix, montre ​l'enquête mensuelle publiée mardi ⁠par l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice ressort à -17,2 ‌points ce mois-ci, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un ​chiffre à -5,0 ‌points après -0,5 en mars.

"Les répercussions économiques ⁠de la guerre en Iran sur l'économie allemande vont bien au-delà de la simple hausse ⁠des prix : ‌les entreprises s'inquiètent d'une pénurie d'approvisionnement ⁠énergétique à long terme, ce qui freine ‌les investissements et affaiblit l'effet des ⁠mesures de relance gouvernementales", a déclaré ⁠Achim Wambach, président ‌du ZEW.

La perception de la situation économique ​actuelle s'est également ‌considérablement détériorée, passant de -62,9 points en mars à -73,7 points ce mois-ci, ​contre un consensus à -70,0 points.

Les perspectives dans les secteurs de la chimie ⁠et de la pharmacie, ainsi que chez les producteurs d'acier et de métaux, se sont particulièrement détériorées, précise ZEW.

(Reportage Miranda Murray et Linda Pasquini, version française Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)