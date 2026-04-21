Allemagne: Forte détérioration du moral des investisseurs en avril sur fond de guerre en Iran

Hausse des prix des carburants et du diesel en Allemagne
Le moral des investisseurs allemands s'est effondré beaucoup plus que prévu en avril, les entreprises ressentant les conséquences économiques de la guerre en Iran bien au-delà de la simple flambée des prix, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.
L'indice ressort à -17,2 points ce mois-ci, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre à -5,0 points après -0,5 en mars.
"Les répercussions économiques de la guerre en Iran sur l'économie allemande vont bien au-delà de la simple hausse des prix : les entreprises s'inquiètent d'une pénurie d'approvisionnement énergétique à long terme, ce qui freine les investissements et affaiblit l'effet des mesures de relance gouvernementales", a déclaré Achim Wambach, président du ZEW.
La perception de la situation économique actuelle s'est également considérablement détériorée, passant de -62,9 points en mars à -73,7 points ce mois-ci, contre un consensus à -70,0 points.
Les perspectives dans les secteurs de la chimie et de la pharmacie, ainsi que chez les producteurs d'acier et de métaux, se sont particulièrement détériorées, précise ZEW.
(Reportage Miranda Murray et Linda Pasquini, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer