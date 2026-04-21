Compagnie des Alpes dévoile dameuse électrique Leitwolf LTE-Motion, -93% d’émissions avec électricité renouvelable

* Compagnie des Alpes, partenaire de Prinoth, dévoile Leitwolf LTE-Motion, dameuse haute puissance 100% électrique destinée à remplacer modèle diesel sans compromis de performance. * Autonomie annoncée 4 à 5 heures, portée à 7 heures via recharge rapide pendant pause opérateur. * Avec contrat d’électricité renouvelable, réduction d’émissions de 93% vs dameuse fonctionnant entièrement au HVO 100. * Maintenance attendue en baisse d’au moins 20%, coût annuel d’exploitation environ divisé par deux vs modèle thermique. * Prinoth met en place ligne d’assemblage dédiée à Montmélian dès 2026; CDA vise transition de flotte d’environ 100 machines sur 10 ans, premières unités en service à partir d’automne 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Compagnie des Alpes SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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