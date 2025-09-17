 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Europe très calme avant la Fed et les commentaires de son président
information fournie par AOF 17/09/2025 à 12:10

(AOF) - Les grands indices européens sont globalement stables ou en légère hausse. Les investisseurs semblent paralysés avant de connaître la décision de la Fed sur sa politique monétaire ce soir. La banque centrale des États-Unis devrait baisser son principal taux directeur de 25 points de base, mais les intervenants seront particulièrement attentifs aux commentaires de son président sur d’éventuelles autres baisses de taux cette année. Au niveau de la macro-économie, l’inflation de la zone euro a été légèrement révisée à la baisse en août. Le CAC 40 est quasi-stable à -0,01 %, à 7 817,49 points.

En Europe, PostNL (-0,4% à 1,001 euro) recule légèrement à Amsterdam alors que l’entreprise néerlandaise spécialisée dans les postes a dévoilé ses perspectives financières ambitieuses pour 2028, lors de sa journée investisseurs. A cette occasion, elle a présenté sa nouvelle stratégie " Breakthrough 2028 ". Le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d'euros, un triplement de l’Ebit normalisé à hauteur de 175 millions d'euros, un flux de trésorerie disponible supérieur à 75 millions d'euros et un retour sur capital investi (ROIC) supérieur à 12%.

À Paris, Moody's Ratings a relevé d'un cran la note crédit d' Axa , de Aa3 à Aa2. La perspective passe de positive à stable. En Bourse, l'action de l'assureur s'effrite de 0,18%, à 39,63 euros. Dans une note publiée aujourd'hui, Berenberg signale qu'au cours d'une récente rencontre avec des investisseurs, Axa a indiqué être en bonne voie pour atteindre tous les objectifs de son plan à trois ans, en dépit de l'incertitude politique et budgétaire en France. L'analyste a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 47,80 euros.

Oddo BHF reste à Surperformance sur le titre GTT et a abaissé son objectif de cours de 200 à 185 euros. " Bien que les fondamentaux du marché restent structurellement porteurs, nous notons de moindres entrées de commandes depuis le début de l'année, après 4 années de commandes exceptionnelles pour un cumul de 375 commandes, soit une moyenne de plus de 90 commandes par an contre un niveau normatif estimé à 45 unités par an ", signale le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro, l’inflation a augmenté de 0,1 % en août, contre des attentes à +0,2 % et un précédent stable. En rythme annuel, la hausse a atteint 2 %, là où les économistes tablaient sur une progression de 2,1 %, après une hausse de 2 % en juillet. Elle avait été annoncée initialement à 2,1%. En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l’indice des prix à la consommation a crû de 0,3 %, conformément aux attentes, portant la hausse en rythme annuel à 2,3 %, comme prévu par les analystes.

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en août à 3,8% en ligne avec les attentes après 3,8% en juillet. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,3% comme annoncé après une hausse de 0,1% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,6% en août, en rythme annuel contre un consensus de 3,7% après 3,8% en juillet.

Sur le marché des devises, l'euro recule (-0,16 %) face au billet vert, il se négocie à 1,1844 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

