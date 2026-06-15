L'Europe termine en hausse, le protocole d'accord USA-Iran signé

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,40% et le Stoxx 600 0,25%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* Le protocole d'accord USA-Iran a été signé-responsable américain

* Le pétrole chute de près de 5%

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, portées par l'annonce d'un d'accord convenu par les États-Unis et l'Iran - qui a fait chuter les cours du pétrole - un protocole qui a été signé en fin de journée, selon un responsable américain.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,40% à 8.384,01 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 1,09%, tandis que le FTSE 100 .FTSE a cédé 0,39% à Londres.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,78%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,18% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,25%.

Les marchés ont débuté la semaine sur une note optimiste, à la suite de l'annonce d'un accord-cadre convenu entre Washington et Téhéran afin de mettre fin à leur conflit et prévoyant la réouverture du détroit d'Ormuz.

Alors que la séance européenne touchait à sa fin, un responsable américain a rapporté lundi que le protocole avait été signé par le président du parlement iranien ainsi que par le président américain Donald Trump et son vice-président JD Vance.

L'accord-cadre prévoit notamment la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et la levée du blocus américain, a indiqué le responsable américain.

Les Bourses ont toutefois effacé une partie de leurs gains après un début de séance euphorique, les termes précis de l'accord et le sort du programme nucléaire iranien restant en suspens.

Des zones d'ombre entourent également le Liban, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays assure un rôle de médiateur, ayant déclaré que l'accord prévoit "la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban", tandis que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que les forces terrestres israéliennes resteraient au Liban.

Avant même l'annonce de la signature du protocole, la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz sous peu était saluée par les marchés, entraînant une chute des cours du pétrole à leur plus bas niveau depuis trois mois et, par extension, une accalmie des craintes inflationnistes.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi, dans un message publié sur son réseau social Truth Social, que de nombreux navires chargés de pétrole commençaient à quitter le détroit d'Ormuz.

Le Brent LCOc1 perd 5,2% à 82,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 recule de 5,54% à 80,18 dollars.

"La situation géopolitique dans cette région du globe reste inflammable mais si cet accord est mis en oeuvre et respecté, cela atténue aussi grandement les risques pesant sur l'économie mondiale", a écrit dans une note Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF.

VALEURS

À Paris, Renault RENA.PA a gagné 3,7% au gré de l'annonce de son partenariat avec Thales TCFP.PA en vue de développer un véhicule tactique, tandis que le groupe de technologies de défense a perdu 1,7%.

Sur fond de réouverture proche du détroit d'Ormuz et de chute des cours du pétrole, TotalEnergies TTEF.PA a chuté de 4,4%.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 1,38%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 1,93% et le Nasdaq Composite .IXIC de 2,99%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En zone euro, la production industrielle a progressé de 0,1% sur un mois en avril, après +0,4% en mars.

Outre-Atlantique, l'activité manufacturière dans la région de New York a baissé bien plus que prévu en juin, l'indice "Empire State" s'établissant à +5,7 contre des attentes à +14,0 et après +19,6 en mai.

La production industrielle a augmenté de 0,1% en mai, tandis que ls analystes tablaient sur +0,2% et après +0,9% en avril.

CHANGES

Le billet vert recule à son plus bas niveau depuis dix jours, les avancées diplomatiques concernant le Moyen-Orient incitant les opérateurs à se détourner des valeurs refuge.

"Ce n'est pas seulement les États-Unis qui affirment qu'il y a un accord, les Iraniens le disent aussi. Et les marchés veulent y croire", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Global Forex.

Le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro gagne 0,27% à 1,1599 dollar EUR= .

TAUX

Alors que plusieurs banques centrales tiennent leur réunion de politique monétaire cette semaine, les craintes inflationnistes s'amenuisent au gré de l'annonce d'un accord-cadre entre Washington et Téhéran.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 2,4 points de base à 4,4611%, tandis que le deux ans US2YT=RR perd 4,2 points de base à 4,0432%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a cédé 0,3 point de base à 2,9550% et le deux ans DE10YT=RR a abandonné 0,3 point de base à 2,5736%.

À SUIVRE MARDI 16 JUIN : nL8N42K1GH

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|