L'Europe termine en hausse... et les regards se tournent vers l'Amérique

Après avoir tutoyé les 8 500 points en début d'après-midi, Paris conclut la séance sur un gain plus limité de 0,27%, à 8 462 points. De son côté, Francfort s'adjuge 0,19% tandis que Londres grapille difficilement 0,02%. L'attention des investisseurs va maintenant se porter vers les Etats-Unis où Nvidia doit publier ses résultats dans la soirée. En outre, le Symposium de Jackson Hole, réunion annuelle des banquiers centraux de la planète, s'ouvrira demain dans le Wyoming.

L'indice parisien a profité du soutien de Kering ( 2,25%) et de Safran ( 1,92%), tout en étant freiné par Capgemini (-2,65%) et Eurofins Scientific (-1,70%). Au gong final, c'est finalement l'optimisme qui l'emporte en Europe, une dynamique alimentée par des informations faisant état d'un possible cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis dans les prochains jours.

Signal positif, le président iranien Masoud Pezeshkian a rappelé que la guerre ne devait pas être considérée comme la réponse à toutes les crises. Il a ainsi affirmé que l'Iran pouvait surmonter les difficultés par "la prudence, la planification et la réflexion stratégique", tout en préservant ses intérêts nationaux.

Ces espoirs de désescalade se font sentir sur le marché pétrolier. Alors que le baril de Brent s'échangeait autour de 92 dollars le baril en début de semaine, il évolue désormais sous les 88 USD. L'or noir semble ainsi se diriger vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois de juin.

De son côté, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) rapporte que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 428,9 millions de barils lors de la semaine du 17 août, soit une hausse marginale de 0,1 million de barils par rapport à la semaine précédente.

Les valeurs en mouvement

Dans l'actualité des valeurs, BNP Paribas s'adjuge 1,23% à Paris, profitant d'une information de Reuters évoquant des discussions en vue d'un investissement du géant bancaire français dans l'établissement vietnamien Techcombank.

De son côté, Amundi gagne 0,69% alors que Victory Capital, dont le groupe français détient 27%, doit conclure un accord définitif pour l'acquisition de First Eagle Investments pour un montant total d'environ 7 MdsUSD.

Inventiva progresse de 1,35% à la faveur d'une note de KBC qui relève sa cible sur le titre de 7 à 8 EUR. Après des données particulièrement encourageantes en phase 2 sur le lanifibranor, le courtier estime que les résultats de phase 3 attendus au quatrième trimestre constitueront un catalyseur important pour la biotech.

Ailleurs en Europe, SAP abandonne 2,94%. Le titre est délaissé à la suite d'une dégradation de la recommandation d'UBS, qui pointe une "absence de catalyseurs IA imminents" pour l'éditeur allemand de progiciels.

Enfin, VW (-1,04%) lance la chasse aux coûts, une mesure jugée nécessaire par UBS. La banque suisse juge toutefois probable une période de tensions avec les syndicats et considère les objectifs de marge 2026 du constructeur comme "ambitieux".

Nvidia et Jackson Hole au coeur de l'attention

Ce soir, tous les regards se tourneront donc vers Nvidia, qui présentera ses très attendus résultats trimestriels. La publication devrait donner de nouvelles indications sur la vigueur des investissements dans l'IA et sur la capacité du groupe à maintenir son rythme de croissance. Le géant des semi-conducteurs a régulièrement battu les attentes du consensus, ce qui a progressivement accru les exigences des investisseurs.

Concrètement, "le consensus table sur un chiffre d'affaires compris entre 92 et 94 MdsUSD, soit quasiment un doublement en un an. A priori, le groupe devrait être en mesure de répondre aux attentes. Il a récemment laissé entendre que son chiffre d'affaires pourrait atteindre environ 91 MdsUSD, un montant qui ne prend pas en compte les revenus liés aux centres de données en Chine. Une bonne surprise est donc possible", rappelle de son côté Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissements chez Pictet AM.

A quelques heures de sa publication, Nvidia recule de 0,8% alors qu'OpenAI a dévoilé les premières performances de Jalapeño, une puce d'intelligence artificielle qui pourrait à terme réduire la dépendance d'OpenAI aux GPU de Nvidia.

Autre temps fort, les marchés suivront l'ouverture du symposium de Jackson Hole , demain dans le Wyoming. Il s'agira de la première participation de Kevin Warsh à cet événement annuel en tant que président de la Fed.

"Les investisseurs seront à l'affût du moindre indice sur la manière dont la Fed entend trouver un équilibre entre les risques d'inflation, la résilience économique et les questions relatives à son indépendance", note-t-on chez Allianz.

Les derniers chiffres de l'inflation américaine devraient naturellement alimenter les discussions. L'indice PCE est ressorti à 3,7%, soit légèrement au-dessus des attentes pour juillet (3,6%), tandis que le PCE sous-jacent a progressé conformément au consensus.

De son côté, le PIB outre-Atlantique a augmenté de 1,5% en rythme annualisé sur les trois mois allant d'avril à juin, soutenu par la hausse des dépenses de consommation, selon une deuxième estimation rendue publique ce matin.