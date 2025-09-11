France: le FMI appelle à s'attaquer à la dette "également par la croissance"

La France doit poursuivre sur le chemin de la consolidation budgétaire mais également, comme l'ensemble des pays européens, attaquer la question de sa dette en renforçant sa croissance, a rappelé jeudi le FMI.

Selon la directrice de la communication du Fonds monétaire international (FMI), Julie Kozack, la France, et les autres pays endettés de la zone euro "ne doivent pas envisager leur problème de dette uniquement du point de vue budgétaire mais du point de vue de la croissance".

Pour le Fonds, les pays européens doivent réfléchir sur "comment renforcer la croissance, comment améliorer la productivité" au sein de l'Union européenne (UE).

"Nos recommandations pour la zone euro s'appliquent également, bien entendu, pour la France", a ajouté Julie Kozack.

Dans le cas plus spécifique de la France, si le FMI refuse de se prononcer sur la situation politique qu'il suit malgré tout "attentivement", il invite le pays à "poursuivre sur le chemin de la consolidation budgétaire, en réduisant progressivement les déficits et à s'inscrire sur un sentier constant de réduction de sa dette".

Et si l'économie française "s'est montrée relativement solide face aux récents chocs", elle reste handicapée en particulier par "une demande faible qui vient peser sur sa croissance", a rappelé Mme Kozack.

Jeudi, l'Insee a relevé légèrement ses prévisions de croissance pour cette année, l'attendant désormais à 0,8% tout en jugeant que ses moteurs restent fragiles avec un contexte politique qui pèse durablement sur la confiance des ménages et la consommation.

Le pays est confronté à un casse-tête politique après la chute du Premier ministre François Bayrou, remplacé dans la foulée par Sébastien Lecornu, alors que les débats autour du budget pour 2026 attisent les tensions politiques.