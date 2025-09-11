Vallourec annonce un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars avec le géant brésilien Petrobras

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'industriel français Vallourec, spécialiste des tubes en acier sans soudure pour le forage et l'énergie, a annoncé jeudi avoir signé un "accord de long terme" d'un montant pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (852 millions d'euros) avec le géant brésilien de l'énergie Petrobras.

Vallourec, qui a renoué avec les bénéfices en 2023 après avoir frôlé la faillite, se félicite dans un communiqué d'avoir remporté un "contrat majeur" avec Petrobras de 2026 à 2029, pour la fourniture de tubes et de connexion à destination des puits offshores du pétrolier public brésilien.

Le contrat prévoit également une prestation de services "à forte valeur ajoutée", tels que l'ingénierie, la gestion des stocks, la préparation des tubes avant envoi sur les plateformes de forage par exemple, selon le communiqué.

Le PDG de Vallourec Philippe Guillemot s'est félicité auprès de l'AFP d'un contrat couvrant "l'intégralité de la gamme" proposée, et y voit "une preuve de plus du redressement" de l'entreprise.

Vallourec sort d'une cure d'assainissement drastique, comprenant la fermeture de ses usines allemandes et la suppression de 3.000 emplois, qui lui a permis de réduire sa dette, de réaliser à nouveau des bénéfices et de verser à ses actionnaires leur premier dividende en dix ans, au deuxième trimestre 2025.

Le groupe dont les berceaux historiques en France sont la région de Valenciennes dans le Nord et en Côte d'Or à Montbard, est aujourd'hui présent dans une vingtaine de pays et compte près de 13.000 salariés. Depuis la fermeture de ses activités en Allemagne, la grande majorité des produits du groupe pour les marchés de l'industrie sont fabriqués et vendus au Brésil.

Le géant de l'acier ArcelorMittal est depuis août 2024 son actionnaire de référence, ayant déboursé 955 millions d'euros pour acquérir 27,5% de son capital.

Lors de la publication de ses résultats du premier semestre 2025, Vallourec s'était dit confiant pour le reste de l'année en tablant sur une nette progression dès le troisième trimestre de son résultat brut d'exploitation (indicateur de rentabilité).

Lors des six premiers mois de l'année, il a réalisé 1,85 milliard de d'euros de chiffre d'affaires (-10,7%) pour un bénéfice net de 126 millions d'euros (-41,7%). Le recul des vente semestrielles s'expliquant notamment par "d'importants volumes haut de gamme facturés" l'année passée, "ce qui ne s'est pas reproduit" début 2025.