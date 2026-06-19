L'Europe termine dans le rouge, prudence face aux négociations USA-Iran

* Le CAC 40 a perdu 0,55% et le Stoxx 600 0,24%

* Wall Street est fermée ce vendrediIsraël et le Hezbollah ont conclu un cessez-le-feu

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, les investisseurs restant prudents dans l'attente des négociations sur la mise en oeuvre du protocole d'accord entre Washington et Téhéran, tandis qu'Israël et le Hezbollah ont conclu un cessez-le-feu.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,55% à 8.421,14 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a abandonné 0,16%, tandis qu'à Londres le FTSE 100 .FTSE a cédé 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,48%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,23% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,24%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 0,38% et le CAC 40 a progressé de 0,84%.

Wall Street est fermée vendredi en raison du Juneteenth, jour férié national en commémoration de la fin de l'esclavage aux États-Unis.

Alors que les marchés avaient ouvert avec l'annonce de nouvelles attaques israéliennes contre le Liban, en plus de l'annulation d'une réunion de négociations prévue en Suisse entre Washington et Téhéran, la séance s'est achevée sur une note plus apaisée sur le plan géopolitique.

Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu, qui est entré en vigueur à 16h00 heure locale (13h00 GMT), ont rapporté à Reuters des hauts responsables américain et israélien.

Dans le même temps, des arrangements ont été pris afin que la réunion annulée entre les États-Unis et l'Iran puisse avoir lieu dans quelques jours, a déclaré le ministère suisse des Affaires étrangères.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a pour sa part estimé que la réunion en Suisse n'avait plus de caractère d'urgence étant donné qu'un protocole d’accord sur la fin de la guerre avait déjà été signé par voie électronique entre les deux parties.

Face à ces rebondissements, les marchés ont adopté un ton prudent dans l'attente davantage d'éclaircissements, en plus de digérer la série de décisions de politique monétaire de plusieurs des principales banques centrales survenue tout le long de la semaine.

Tandis que la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi et la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi ont toutes deux laissé leurs taux directeurs inchangés, la Banque du Japon a relevé les siens mardi, dans le sillage de la Banque centrale européenne la semaine dernière.

Francfort pourrait par ailleurs relever ses taux d'intérêt une nouvelle fois dès le mois prochain si de nouveaux signes indiquaient que l'inflation s'étend au-delà du secteur énergétique, a déclaré Pierre Wunsch, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution, à Reuters.

PÉTROLE

Le Brent repasse légèrement au-dessus de la barre des 80 dollars le baril bien qu'il s'apprête à enregistrer une baisse hebdomadaire de 8%, le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz ayant repris à la suite de la signature du protocole d'accord entre Téhéran et Washington.

"Même si les prix du pétrole n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant le début de la guerre, il semble que nous nous dirigions dans cette direction", a déclaré Phil Flynn, analyste senior chez Price Futures Group, ajoutant que des volumes supplémentaires devraient transiter par le détroit d’Ormuz dans les prochains jours.

Le Brent LCOc1 prend 0,54% à 80,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 avance de 0,78% à 77,20 dollars.

VALEURS

À Paris, Eurazeo EURA.PA a perdu 2,5% alors que le groupe d'investissement français a annoncé jeudi soir l'acquisition d'une participation majoritaire dans le spécialiste des infrastructures industrielles déployables Lauralu.

Tandis que la plupart des tiroirs étaient dans le rouge, le secteur des énergies fossiles .SXEP a bénéficié de la meilleure performance sectorielle, progressant de 1,33% au gré de la situation au Moyen-Orient.

LES INDICATEURS DU JOUR

Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont progressé en volume de 1,2% en mai sur un mois, d'après les données officielles publiées vendredi, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5% après -1,0% en avril.

En Allemagne, les prix à la production ont augmenté de 2,2% en mai sur un an, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique, tandis les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à +2,5% après +1,7% en avril.

CHANGES

Face à l'incertitude géopolitique entourant l'accord entre les États-Unis et l'Iran, le billet vert se maintient, bénéficiant de la réunion de la Réserve fédérale américaine.

"À court terme, le dollar pourrait profiter encore un peu plus longtemps de l’enthousiasme suscité par la Fed, les marchés étant probablement enclins à anticiper pleinement deux hausses d’ici décembre dès la publication des premiers chiffres solides", a déclaré Francesco Pesole, stratège en devises chez ING.

Le dollar cède 0,03% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro grappille 0,06% à 1,1463 dollar EUR= .

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 0,3 point de base à 2,9866%. Le deux ans DE10YT=RR est quant à lui stable à 2,6443%.

Aux États-Unis, le marché obligataire est fermé vendredi en raison d'un jour férié.

À SUIVRE LUNDI 22 JUIN : nL8N42Q1D7

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|