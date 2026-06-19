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Rentrée 2027: Lecornu annonce une heure par semaine d'enseignement à l'IA en seconde
information fournie par AFP 19/06/2026 à 19:27

Rentrée 2027: Lecornu annonce une heure par semaine d'enseignement à l'IA en seconde ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Rentrée 2027: Lecornu annonce une heure par semaine d'enseignement à l'IA en seconde ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les élèves de seconde bénéficieront à partir de la rentrée 2027 d'une heure d'enseignement à l'intelligence artificielle par semaine, qui sera intégrée au cours de sciences numériques et technologie, a annoncé Sébastien Lecornu vendredi.

"Nous ne pouvons pas laisser une génération entière découvrir l’intelligence artificielle sans lui donner les clés pour la comprendre et donc la maîtriser", fait valoir le Premier ministre sur le réseau social X, alors que se tient à Paris le salon des nouvelles technologies VivaTech.

"Fonctionnement des modèles, usages, éthique, souveraineté numérique, esprit critique face aux manipulations et aux fausses informations: notre école doit préparer les jeunes au monde qui vient", ajoute le chef du gouvernement.

Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray avait évoqué la mesure quelques instants plus tôt lors d'une table ronde à VivaTech. "Tous les élèves français de première année de lycée bénéficieront d'un enseignement dédié à l'IA. Ce sera la première fois que tous les élèves en France disposeront d'un dispositif permanent et spécifique", avait-il affirmé en anglais.

En février 2025, sa prédécesseure Elisabeth Borne avait annoncé que collégiens et lycéens bénéficieraient à la rentrée 2025 d'une formation en ligne à l'IA, "avec des sessions obligatoires pour les élèves de 4e et de seconde".

Mais de source syndicale, cette formation a été peu mise en oeuvre.

"Il est évident qu'il faut former les jeunes à une vision réfléchie de l'IA, c'est bien le rôle de l'école. Mais il faut aussi que l'école ne soit pas le lieu où les élèves sont aussi surexposés à l'IA", a réagi auprès de l'AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, syndicat majoritaire dans le second degré.

La responsable syndicale s'interroge également sur les modalités concrètes de mise en œuvre. Le Premier ministre a précisé que cette heure hebdomadaire serait intégrée au cours de sciences numériques et technologie (SNT), "or, la durée hebdomadaire de ce cours est d'une heure et demie", souligne-t-elle, en appelant à "une clarification".

Le chef du gouvernement souligne que "former à l'IA" et "réduire l’exposition aux écrans", comme avec le projet d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, "participent d’une même ambition: faire de nos élèves des citoyens libres, autonomes. Condition de notre souveraineté collective".

La veille de l'ouverture de VivaTech, Sébastien Lecornu avait exposé son souhait d'accélérer sur l'IA, et de bâtir "une véritable autonomie stratégique".

Il avait notamment annoncé 655 millions d'euros d'investissements supplémentaires dans l'intelligence artificielle et une prise de distance avec le géant américain de l'analyse de données Palantir, utilisé par la DGSI, au profit d'une solution française.

IA: Intelligence artificielle
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