L'Europe termine dans le rouge, l'Iran inquiète et le pétrole monte

Le graphique de l'indice allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en repli mercredi une séance indécise, tandis que Wall Street était dans ‌le vert à mi-parcours, les investisseurs ayant hésité pendant une partie des échanges entre prudence et optimisme sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient alors que l'Iran a ciblé des navires dans le détroit d'Ormuz après l'annonce par le président ​américain Donald Trump d'une prolongation de la trêve avec Téhéran.

Outre le contexte géopolitique, les résultats des entreprises ont également animé les échanges, avec des publications en Europe et aux Etats-Unis dans le luxe, la consommation, l'aéronautique et les nouvelles technologies, en attendant les comptes financiers de Tesla.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,96% à 8.156,43 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,21% et le Dax allemand a reflué de 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 a ​perdu 0,41%, le FTSEurofirst 300 0,35% et le Stoxx 600 0,35% également.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,67%, le Standard & Poor's 500 de 0,82% et le Nasdaq de 1,30%. Les indices américains sont portés par le secteur de l'énergie (+0,92%), celui de la "tech" (+1,75%) et celui des semi-conducteurs (+1,92%), ​qui a atteint un nouveau sommet et était en passe d'enregistrer sa 16e séance consécutive de gains, sa série ⁠de hausses la plus longue.

Donald Trump a décidé unilatéralement de prolonger pour une durée indéterminée la trêve avec l'Iran, disant vouloir permettre la poursuite de négociations avec Téhéran tout en maintenant le blocus maritime américain, ‌considéré comme une violation du cessez-le-feu par les Iraniens, qui ont tiré sur trois navires mercredi dans le détroit d'Ormuz.

En outre, un doute subsiste sur la tenue ou non d'une nouvelle session de négociations au Pakistan.

Sur les marchés financiers, l'indice de la volatilité à Wall Street est cependant stable autour des 19 points, tandis que sur l'EuroStoxx 50 il a terminé en ​repli de 3,3% à environ 23 points, signe que certains investisseurs veulent quand même croire ‌à une issue diplomatique à la crise actuelle.

"Les marchés boursiers semblent anticiper un règlement rapide (du conflit), mais la situation sur le terrain laisse penser que cela pourrait ⁠être prématuré", résume Larry Adam, directeur des investissements chez Raymond James.

VALEURS EN EUROPE

Danone a gagné 2,49% après avoir fait état d'une hausse de ses ventes au premier trimestre, même si un rappel de lait infantile et la guerre ont pesé sur sa division de nutrition spécialisée.

FDJ United a dévissé de 7,95% après avoir signalé un recul de 3,2% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et abaissé son objectif de marge d'Ebitda pour 2026.

Eurofins Scientific a chuté de 9,68% ⁠après la publication par le groupe d'un chiffre ‌d'affaires au premier trimestre en dessous des attentes.

Bureau Veritas, qui a abaissé sa prévision 2026 de croissance des ventes, a plongé de 10,58%.

Moncler a reculé de 2,40% malgré la publication par ⁠le groupe d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Le secteur du luxe sur le Stoxx a cédé 1,94%.

ASM International a grimpé de 7,21%, le fabricant d'équipements pour puces électroniques ayant publié des résultats trimestriels et des prévisions supérieures aux attentes.

Deutsche ‌Telekom a abandonné 4,65% en réaction à une information selon laquelle l'opérateur télécoms allemand envisage une fusion avec sa filiale américaine T-Mobile US.

ABB a avancé de 3,4%, le groupe d'ingénierie suisse ayant relevé sa ⁠prévision de ventes pour l'ensemble de l'année.

Reckitt, le fabricant du savon Dettol, a décliné de 4,59% après avoir raté les prévisions sur le chiffre d'affaires ⁠net trimestriel et averti sur ses marges pour le premier ‌semestre.

TUI a perdu 3,53% après avoir abaissé sa prévision de résultat d'exploitation sous-jacent (Ebit) pour l'ensemble de l'exercice et suspendu son objectif de chiffre d'affaires.

LES INDICATEURS DU JOUR

La confiance du consommateur en zone euro s'est dégradée davantage depuis le début ​du mois d'avril, à -20,6, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

L'économie allemande a enregistré une croissance modeste au ‌premier trimestre, tandis que les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient devraient peser sur le trimestre en cours, selon la Bundesbank.

Le gouvernement allemand a confirmé mercredi tabler désormais sur une croissance de 0,5% pour 2026, contre une prévision antérieure de 1,0%, et a ramené ​sa perspective de croissance pour 2027 de 1,3% à 0,9%, comme l'avait indiqué précédemment une source à Reuters.

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a accéléré à 3,3% en rythme annuel en mars, après 3,0% en février, selon des données officielles qui montrent les premiers effets de la guerre en Iran sur l'économie britannique.

CHANGES

Le dollar se renforce, de 0,17%, face à un panier de devises internationales, signe que les cambistes restent prudents quant au cessez-le-feu en Iran.

L'euro ⁠recule de 0,23%, à 1,1715 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3505 dollar (-0,01%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans fait du surplace, à 4,29%, et celui à deux ans s'affiche à 3,79%, en hausse de près de deux points de base (pb).

Celui du Bund allemand à dix ans a cédé en clôture un point de base, à 2,99%, tandis que le deux ans a avancé de 2,6 pb, à 2,54%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse de plus de trois dollars mercredi après une baisse surprise des stocks d'essence et de distillats aux Etats-Unis, tandis que des informations ont fait état d'attaques contre au moins trois porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz et d'une absence de progrès dans les pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le Brent progresse de 3,50% à 101,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) bondit de 3,90% à 93,14 dollars.

A SUIVRE JEUDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, ​avec Niket Nishant et Avinash P à Bangalore, édité par Blandine Hénault)