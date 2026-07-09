L'Europe tente un rebond malgré le retour des tensions géopolitiques

Les principales Bourses européennes devraient tenter d'amorcer un léger rebond jeudi après leur lourd repli de la veille dû à un regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, même si le climat géopolitique tendu pourrait induire de nouvelles poussées de volatilité sur les marchés. A en croire les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner jusqu'à 0,8% à l'ouverture, le DAX à Francfort progresserait de 0,9% et l'Euro STOXX 50 avancerait de 1,2%.

Les grandes places du Vieux Continent avaient fini sur des pertes de l'ordre de 2% mercredi, les déclarations de Donald Trump selon lesquelles le cessez-le-feu avec l'Iran était désormais "caduc" ayant provoqué une vague d'aversion au risque.

L'escalade militaire dans le Golfe est encore montée d'un cran dans la nuit, l'armée américaine ayant annoncé avoir lancé de nouvelles frappes dans le pays, éloignant les espoirs d'une paix durable et relançant les craintes d'un conflit appelé à s'installer dans la durée.

Une impasse inquiétante

"La nature exacte de ces attaques et de ces accrochages importe moins que la dynamique sous-jacente qui les motive, et je pense que les marchés doivent impérativement en prendre conscience", s'alarme Samer Hasn, analyste chez XS.com.

"L'escalade a débuté lorsque des navires commerciaux ont tenté de traverser la voie Sud du détroit d'Ormuz - qui passe par les eaux omanaises - sans aucune coordination préalable avec la partie iranienne, ce qui a conduit Téhéran à voir une violation des accords signés ainsi qu'une remise en cause de sa volonté d'imposer sa souveraineté sur le détroit", explique le professionnel.

"Cela confirme un constat préoccupant, à savoir que les récents cycles de négociation autour du protocole d'accord n'ont débouché sur aucune avancée majeure, pas même sur les détails techniques liés à la gestion du détroit", s'inquiète-t-il

"Plus alarmant encore, cette absence de compromis sur la question du détroit suggère que la conclusion d'un accord sur les points les plus critiques - en l'espèce le programme nucléaire iranien - sera nettement plus complexe et fastidieuse", souligne le stratège.

Un rebond technique, malgré tout

En dépit de ces tensions toujours vives, la Bourse de Tokyo a profité d'un rebond technique jeudi, qui se traduisait par des gains de plus de 1,2% en fin de séance.

Hier soir, les marchés d'actions américains avaient terminé en demi-teinte, pénalisés par le regain de tensions dans le Golfe, qui avait conduit le Dow Jones à abandonner 1,1% et le S&P 500 près de 0,3%. Le Nasdaq 100 a cependant réussi à s'adjuger 0,3% grâce à un net rebond des semi-conducteurs.

En Europe, les investisseurs devraient encore se montrer très vigilants jeudi, le retour des tensions au Moyen-Orient écartant pour un temps la perspective de voir les cours du pétrole se normaliser et venir soutenir la croissance.

Les actifs refuges restent de marbre, le pétrole temporise

Si ces incertitudes alimentent la prudence, elles n'ont pas encore favorisé de net repli sur les valeurs refuges traditionnelles comme l'or ou les emprunts d'Etat.

Les rendements des obligations d'Etat américaines à 10 ans sont orientés à la hausse et reviennent même, à 4,5690%, à un plus haut d'un mois.

L'or ne profite pas plus de son statut de valeur refuge et végète autour de 4 093,1 dollars l'once ( 0,2%).

Le billet vert est fragilisé par les dernières "minutes" de la Fed, qui révèlent des divergences sur la trajectoire des taux avec un comité de politique monétaire partagé entre la possibilité d'une baisse ou d'une hausse des taux d'intérêt selon l'évolution de l'inflation.

L'euro en profite pour remonter en direction de 1,1435 face au billet vert.

Le pétrole reprend son souffle après avoir aligné deux séances de forte hausse en réaction à la remontée des tensions géopolitiques. Le Brent se tasse de 0,4% à 77,7 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,5% à 73,2 dollars.

Les intervenants suivront cet après-midi les chiffres des inscriptions aux allocations chômage et des ventes de logements anciens afin d'y voir plus clair sur l'état de forme de l'économie américaine.

Les investisseurs européens surveilleront eux, dans le courant de la matinée, les données relatives à la balance commerciale allemande au titre du mois de mai.