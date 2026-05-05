L'Europe tente un rebond malgré la reprise des frappes dans le Golfe

Les principales Bourses européennes tentent de rebondir mardi au lendemain d'une forte baisse liée à un regain de tensions autour du détroit d'Ormuz, la géopolitique restant au premier plan malgré une avalanche de résultats de sociétés.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,40% à 8.010,90 points vers 07h30 GMT, après un repli de 1,71% lundi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,12%, tandis qu'à Francfort, le Dax

.GDAXI avance de 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,82%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,29%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,26% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,40% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le rouge.

Malgré le rebond attendu à Wall Street et la tentative de stabilisation observée en Europe, les investisseurs restent nerveux.

Les Etats-Unis et l'Iran ont lancé lundi de nouvelles attaques dans le Golfe, se disputant le contrôle du détroit d'Ormuz, alors que le président américain Donald Trump entend faire passer les navires bloqués dans la région par ce point de passage vital pour le commerce de l'énergie.

Ce regain de tensions menace la trêve décrétée il y a près d'un mois et pousse le marché à la prudence, ce qui se traduit par une baisse des actions, des cours du pétrole élevés, une flambée des rendements obligataires, un affermissement du dollar, une montée des indices de la volatilité et une appréciation de l'or.

Au-delà des considérations géopolitiques, les investisseurs surveillent également les publications trimestrielles des sociétés, notamment dans le secteur bancaire en Europe, et les poids lourds américains comme Advanced Micro Devices AMD.O et Pfizer PFE.N .

Les données de S&P Global Market Intelligence montrent que 83% des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats ont dépassé les attentes en termes de bénéfice par action et que 78,2% d'entre elles ont dégagé un chiffre d'affaires meilleur que prévu.

En Bourse en Europe, hormis la finance et les ressources de base, les grands compartiments du Stoxx 600 sont dans le vert.

L'indice des banques .SX7P en Europe cède 0,85% avec notamment HSBC HSBA.L qui chute de 5,37% après avoir fait état mardi d'une perte surprise sur crédit de 400 millions de dollars liée à une affaire de fraude en Grande-Bretagne. Sabadell

SABE.MC abandonne 2,79% en réaction à une chute de 29% de son bénéfice net au premier trimestre. Unicredit CRDI.MI gagne cependant 2,95%, la banque italienne ayant annoncé un bénéfice trimestriel record et amélioré ses perspectives pour le reste de l'année, tout en lançant une offre publique d'achat sur Commerzbank CBKG.DE (+0,97%) malgré une forte opposition allemande.

Le secteur des boissons et de l'alimentation en Europe

.SX3P prend 1,10% avec Anheuser-Busch Inbev ABI.BR qui bondit de 6,05%, le brasseur belge ayant largement dépassé les attentes sur son chiffre d'affaires et son bénéfice au premier trimestre.

A Francfort, Fresenius Medical Care FMEG.DE plonge de près de 4%, la baisse de 6% du chiffre d'affaires au premier trimestre étant sanctionné par les investisseurs, tandis que SCHAEFFLER SHA0n.DE , fabricant de machines et de pièces automobiles, grimpe de près de 7% à la faveur d'un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes.

A Paris, dans le secteur de la santé, Abivax ABVX.PA , qui a émis 68,5 millions d'euros d'ADS pour racheter des certificats de royalties, prend près de 3%, tandis que Sanofi SASY.PA (+1,23%) est également bien orienté après l'annonce d'un investissement de 294 millions de dollars dans un centre en intelligence artificielle (IA) à Toronto.

Sur le SBF120, Derichebourg DBG.PA , qui a annoncé avoir signé un accord contraignant pour acquérir Scholz Recycling, grimpe de près de 5%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)