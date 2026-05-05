Orange au beau fixe, Goldman Sachs en appui
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 10:52
Le titre Orange brille pour cette deuxième séance de la semaine, dopée par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui est passé à l'achat contre neutre précédemment. L'objectif de cours a été revu à la hausse, à 21,6 euros contre 17, 5 euros.
Une opportunité de hausse organique se profile, avec des rendements en forte progression et un potentiel de hausse par rapport au consensus, souligne dans une note la banque américaine .
"La perspective d'une consolidation en France a dominé l'attention des investisseurs sur Orange ces dernières années. Cependant, nous estimons qu'une opportunité de hausse organique s'est également dessinée. Le renforcement de notre confiance dans la croissance structurelle de MasOrange et la baisse de l'intensité capitalistique du groupe soutiennent nos estimations de flux de trésorerie disponible opérationnel, supérieures de 4%/ 8% au consensus pour 2026/2028", détaillent les analystes de Goldman Sachs, qui anticipent désormais une hausse du ROIC de l'opérateur français de 3 points sur les cinq prochaines années (contre 1 point en janvier), soit une progression de 50%.
"Grâce à cette amélioration organique du ROIC, la valorisation d'Orange ne nous paraît pas excessive, même après la récente surperformance du titre liée aux annonces de consolidation en France, et en excluant les bénéfices potentiels en termes de croissance et de rentabilité d'un accord finalisé. Nous pensons que des publications supérieures aux attentes et des révisions à la hausse lors des résultats du premier semestre 2026 constitueront un catalyseur", conclut la note.
Depuis le début de l'année, l'action Orange bondit d'un peu plus de 28%.
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