Payer son électricité moins cher à condition de s'adapter aux réalités du moment : EDF lance un test auprès de milliers de clients

L'expérimentation, qui vise à inciter les foyers à moduler leur consommation selon des signaux tarifaires, est autorisée jusqu'au 1er octobre 2027.

(illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

EDF va expérimenter de nouvelles grilles tarifaires modulables auprès de 6.600 foyers pour tester leur capacité à décaler leur consommation lors des pics de demande, selon un décret paru mardi au Journal officiel.

L'expérimentation, autorisée à partir de mercredi, ciblera des foyers tirés au sort, abonnés à l'option de base, c'est-à-dire sans heures pleines et heures creuses, du tarif réglementé ("tarif bleu") d'EDF, indique le texte. L'objectif est de mesurer si ces ménages peuvent adapter leur consommation électrique en réponse à des "signaux tarifaires". Autrement dit, si des variations de prix ou des incitations financières peuvent leur faire décaler certains usages à des moments plus favorables pour le réseau électrique, par exemple lorsque la demande globale est basse ou que la production renouvelable, notamment solaire, est abondante.

Tirage au sort

Pour le vérifier, le gestionnaire du réseau de distribution Enedis va collecter la "courbe de charge" des participants, le relevé détaillé de leur consommation électrique par tranches de trente minutes, une donnée qui sera ensuite transmise et analysée par EDF. Leur facture finale ne pourra pas dépasser le montant qu'ils auraient de toute façon payé en restant sur leur offre classique, selon le décret.

Selon des documents révélés en novembre 2025 par le média spécialisé Contexte , certains des foyers pourraient être inclus dans un groupe témoin qui ne recevra aucun "signal tarifaire" mais servira de base de comparaison. Les ménages tirés au sort seront prévenus au moins quatre mois à l'avance et disposeront de trois mois pour refuser d'y participer. L'expérimentation est autorisée jusqu'au 1er octobre 2027. A l'issue de ce test, EDF devra remettre un rapport d'évaluation au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie (CRE).